Rodrigues confirma suspensão do embargo chinês à soja O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, confirmou hoje por meio de sua Assessoria de Imprensa, que foi suspenso o embargo imposto pela China às exportações de soja brasileira, fornecida por 23 empresas. O ministro, que está em Brasília, recebeu uma ligação do secretário de Defesa Agropecuária, Maçao Tadano, do Ministério da Agricultura, que está na China, por volta das 6 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira. No telefonema, o secretário informava ao ministro que Brasil e China haviam chegado a um acordo. O ministro espera que o secretário envie mais detalhes sobre o acordo para que Rodrigues possa conceder mais informações.