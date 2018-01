Rodrigues descarta questionamento das regras da China na OMC O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que já encaminhou o documento elaborado pelos exportadores de soja, sobre o embargo de cargas de soja pela China, para análise pela área técnica do governo. Rodrigues disse que espera que os técnicos do ministério encontrem um meio para conversar com o setor privado de outros países. Posteriormente, pode haver uma conversa entre os governos dos três países. Ele descartou, inicialmente, o questionamento nos fóruns internacionais, como a Organização Mundial de Comércio, das regras impostas pela China na compra de soja.