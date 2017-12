Rodrigues deve anunciar medidas de apoio aos agricultores O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciará, às 11 horas desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o pacote de medidas de apoio aos agricultores. Segundo a assessoria de imprensa do ministério, serão atingidos a comercialização e o alongamento das dívidas do crédito de custeio e de investimento. O governo não informou, porém, os débitos referentes a quais safras serão renegociados. O pacote estava sendo discutido desde o dia 15 de fevereiro. Ao anunciá-lo nesta quinta, o governo põe fim a uma negociação que foi árdua nos últimos dias. Nos últimos dois dias, Rodrigues teve de desmarcar audiências com lideranças do setor porque foi chamado às pressas para reuniões no Palácio do Planalto. Por duas vezes, o ministro deixou de se encontrar com o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Sperotto, porque, segundo assessores, "não tinha nada a dizer a ele" - o que significa que ainda negociava o pacote de medidas. Na manhã desta quinta, representantes da bancada ruralista teriam um encontro com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, e depois com a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, para tratar do pacote.