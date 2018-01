Rodrigues discute em Moscou embargo à carne brasileira O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, reúne-se na tarde desta terça-feira com o ministro da Agricultura da Rússia, Aleksey Gordeyev, em Moscou, para discutir sobre a suspensão do embargo à exportação de carnes suína e bovina brasileiras. Segundo a Agência Brasil, a proibição da venda de animais vivos e das carnes de porco e de boi foi tomada pela Rússia após registros de focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná, no ano passado. Na época, oito estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) ficaram impedidos de exportar carne para o país europeu. De manhã portanto, antes de se reunir com Gordeyev, Rodrigues participa como conferencista do 10º Fórum Internacional de Economia, que ocorre na cidade de São Petersburgo.