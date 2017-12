Rodrigues garante abastecimento de álcool "tranqüilo" em 2005 O abastecimento de álcool no mercado nacional, em 2005, está "absolutamente tranqüilo", disse nesta quarta-feira o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmando que a garantia foi dada a ele em longa conversa com setor, ainda semana passada. "A moagem de cana, até 15 de novembro, já está igual a do ano passado e há uma grande quantidade de usinas que ainda moerão até meados de dezembro, já que não está chovendo em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Haverá uma moagem recorde de cana", completou o ministro, em entrevista coletiva, antes de participar do 24º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex). Rodrigues comentou que as recentes altas de preços de açúcar, e sobretudo de álcool, levaram produtores a concentrar a moagem desse final de ano no combustível, algo a reforçar sua avaliação de garantia de abastecimento do mercado interno. Com isso, o ministro insistiu ser "totalmente improvável" a possibilidade de redução da mistura de etanol à gasolina.