Rodrigues mantém agenda de compromissos na Alemanha Mesmo fora do governo, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, irá para a Alemanha para divulgar os produtos agrícolas brasileiros no exterior, informou o Ministério da Agricultura nesta terça-feira. Na sexta-feira (7), concederá entrevista coletiva na embaixada brasileira em Berlim. Nos dias 10 e 11, também em Berlim, participará do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK). Durante esse evento, Rodrigues receberá o Prêmio Personalidade Brasil-Alemanha 2006. No dia 12 de julho, participará na Bolsa de Valores de Frankfurt do seminário "Agronegócio como propulsor do desenvolvimento mundial". A ida de Rodrigues para a Alemanha, que estava agendada desde maio, faz parte de campanha elaborada pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do ministério. Para divulgar os produtos brasileiros, foi espalhado material publicitário em Frankfurt, Berlim e Munique. O novo ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, assumiu oficialmente a pasta na última segunda-feira, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. A transferência de cargo, oficializada com assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contou com um discurso emocionado de Rodrigues.