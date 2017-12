Rodrigues não prevê acordo com a União Européia neste ano O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, considerou muito difícil que haja um acordo comercial entre União Européia (UE) e Mercosul este ano, já que a partir do próximo dia 1º de novembro os membros da Comissão Européia vão ser substituídos. Quanto ao comércio de soja com a China, Rodrigues disse ter tomado conhecimento somente agora sobre as novas restrições chinesas em relação à importação de óleo de soja do Brasil. Segundo o ministro, a restrição por parte de um cliente sobre qualquer produto é inerente ao comércio mundial.