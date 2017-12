Rodrigues participa de inauguração e é homenageado em SP O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, na próxima segunda-feira, em São Paulo, da inauguração da nova sede da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag). A entidade da qual Rodrigues foi presidente antes de assumir o Ministério realiza às 14h30 uma assembléia geral no auditório do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e, às 17h30, faz o coquetel de abertura do novo escritório, ao lado do museu. Em seguida, às 19 horas, Rodrigues será homenageado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo com o título de "agrônomo da década". O evento acontece no Hotel Holiday Inn Jaraguá, à rua Martins Fontes, no centro.