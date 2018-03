Rodrigues pede ajuda a ministro chinês para destravar negociações O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, pediu hoje, em São Paulo, ao ministro assistente (vice-ministro) de Comércio da China, Yi Xiaozhun, que interfira junto à cúpula do governo chinês para que a missão brasileira que embarcaria nesta-terça feira para Pequim, onde seriam retomadas as conversações para contornar a proibição da entrada de soja, fosse recebida ainda esta semana. Por volta do meio dia desta terça-feira, o governo brasileiro recebeu a informação de que os chineses não estavam com agenda disponível para receber a missão, a qual seria liderada pelo secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Márcio Fortes. Estava prevista ainda a viagem do secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul e empresários de cooperativas ligadas à produção e exportação de soja.