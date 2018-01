Rodrigues pede mais recursos para defesa sanitária O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, reafirmou hoje que foram tomadas todas as medidas para isolar o foco de febre aftosa no município de Eldorado, em Mato Grosso do Sul, e disse que pleiteia junto à área econômica do governo a liberação de mais R$ 78 milhões para ajudar os Estados no controle da febre aftosa e para "criar maior força de ação no foco do Mato grosso do Sul". Rodrigues explicou que o orçamento previsto para a Secretaria em 2005 era de R$ 169 milhões, o que, segundo ele, era "excelente, ótimo". Com o bloqueio de parte da verba da Secretaria por parte do Ministério da Fazenda, o disponível caiu para R$ 37 milhões. O Ministério da Agricultura pediu R$ 100 milhões para a área econômica e já recebeu R$ 54 milhões. No total, considerando os R$ 37 milhões liberados inicialmente, o orçamento da secretaria chega a R$ 91 milhões. Desse total, R$ 50 milhões já foram empenhados, ou seja, gastos pelo Ministério. Situação em Eldorado O ministro criou hoje um comitê para avaliar a situação em Eldorado. Esse grupo também responderá aos questionários que devem ser enviados pelos países que embargaram o produto brasileiro. "A idéia é agilizar as respostas para o embargo dure o menor tempo possível", disse.