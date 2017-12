Rodrigues quer conversar com os EUA sobre vaca louca O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, deverá conversar por telefone somente na próxima semana com a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Ann Veneman, sobre a constatação de um caso de "vaca louca" naquele país e as possibilidades de aumento das exportações brasileiras para o mercado americano. O assunto foi abordado previamente pelo ministro com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, na terça-feira. Segundo Rodrigues, o contato com Veneman ainda não ocorreu porque ele considera melhor "baixar um pouco a poeira" para que a conversa possa fluir. Rodrigues também espera encontrar-se pessoalmente com a secretária em março, em Houston, no seminário sobre o comércio agrícola mundial e as barreiras fitossanitárias. Desde abril do ano passado, o ministério vem trabalhando com os Estados Unidos para criar um sistema de regras e de fiscalização que possa assegurar o embarque brasileiro de carne bovina fresca, hoje praticamente impedido pelas severas medidas sanitárias americanas. As exportações brasileiras de carne bovina podem crescer de 10% a 15% em 2004, estimou na segunda-feira o ministro ao final da reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina. A reunião foi convocada por Rodrigues para discutir o comércio mundial de carnes depois do surgimento do primeiro caso de vaca louca nos Estados Unidos.