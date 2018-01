Rodrigues reúne-se com assessores para resolver pendências O ministro demissionário da Agricultura, Roberto Rodrigues, reuniu-se separadamente com vários assessores durante esta quinta-feira. Nessas reuniões, tentou solucionar pendências do ministério. Logo pela manhã, ele reuniu-se com o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, Márcio Portocarrero, para discutir as novas regras para o Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov), que é o processo de identificação dos animais desde o nascimento até o abate. O novo Sisbov foi discutido na última quarta-feira, durante reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne. Como não houve consenso, Portocarrero levou a assunto ao ministro para que ele batesse o martelo. Ontem, alguns integrantes da câmara defendiam que a identificação dos animais fosse adotada apenas para os animais cuja carne fosse destinada ao mercado europeu e chileno. Outros defendiam a rastreabilidade total para a carne exportada, idéia que também foi defendida por Rodrigues. O ministro, que pediu demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira, também recebeu assessores para, segundo um deles, "jogar conversa fora". Na noite de quarta, ele convidou os assessores mais chegados para um jantar num restaurante de Brasília. Um interlocutor disse que ele está mais "animado e confiante". "O ministro tem repetido que o tempo e a história vão dizer a verdade", comentou. Lula Na sexta-feira, Rodrigues deverá ter um novo encontro com o presidente Lula. É possível que saia dessa reunião o nome do sucessor de Rodrigues no ministério. Em Brasília, continuam altas as apostas que o cargo será ocupado por Luís Carlos Guedes Pinto, que é secretário-executivo da pasta. Outros nomes também são citados, mas com menos força. O secretário de Política Agrícola, Ivan Wedekin, e até o deputado federal Silas Brasileiro (PMDB-MG), que é muito ligado aos cafeicultores, também são lembrados.