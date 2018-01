Rodrigues toma café com senadores do PMDB O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, recebeu hoje para um café da manhã oito senadores do PMDB. O encontro foi a pedido do líder do partido no Senado, Ney Suassuna (PB). O ministro disse que durante o café fez uma exposição dos dados da agricultura e deu ênfase à reforma estrutural que ele realizou no Ministério da Agricultura. Roberto Rodrigues disse que na sua exposição destacou a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do País e colocou aos senadores as dificuldades que os agricultores devem enfrentar neste ano, em função da queda do preço internacional de algumas commodities e da valorização do real frente ao dólar. O ministro disse que conversou rapidamente com os senadores sobre a medida provisória 232, que está em tramitação no Congresso, e que no final do encontro acrescentou que a antecipação do pagamento do imposto de renda, por parte dos agricultores, conforme prevê a medida provisória "é um complicador a mais" no quadro de dificuldades que a agricultura brasileira deve enfrentar este ano. Ajuda Já o líder do PMDB, Ney Suassuna, disse que a bancada do partido vai tentar ajudar o ministro Roberto Rodrigues nas votações de projetos de seu interesse, no Congresso. "Vamos tentar ajudar o ministro nas questões que são importantes, para que o seu Ministério tenha o seu papel mais exponencial", disse Suassuna. Ele afirmou que o PMDB tem duas preocupações em relação à agricultura: o fato de as florestas estarem vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente e a agricultura familiar, com o Ministério do Desenvolvimento Social. O ministro Rodrigues, não quis entrar na discussão. "Quero ficar excluído dessa discussão, porque não é um assunto que me interessa discutir", disse o ministro. Participaram do café da manhã os senadores Alberto Silva (PI), Garibaldi Alves Filho (RN), João Batista Motta (ES), Leomar Quintanilha (TO), Luiz Otávio (PA), Pedro Simon (RS), Valdir Raupp (RO) e Suassuna. O objetivo desses encontros, segundo o líder do PMDB é "melhorar a capacidade de informação dos seus senadores e ao mesmo tempo fazer a aproximação dos ministros com os parlamentares do partido". Suassuna disse que na próxima semana a bancada terá um encontro com o ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia. Ontem à noite, a bancada se reuniu com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e na semana passada, com o ministro das Cidades, Olívio Dutra.