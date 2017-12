Rolagem da dívida em títulos atinge US$ 1,3 bilhão O Banco Central obteve hoje US$ 1,3 bilhão na troca de títulos da dívida brasileira. Foram ofertados US$ 452 milhões em bônus par e US$ 848 milhões em discounts (ambos títulos emitidos em 1994). O BC aceitou integralmente estas ofertas dos investidores. Foram ofertados ainda US$ 342 milhões em C-Bonds (títulos mais negociados no exterior), mas o BC recusou esta oferta. Assim, o valor total de ofertas da troca atingiu US$ 1,642 bilhão. O Brasil também fez uma emissão de dinheiro novo com global 11, com vencimento em 07/08/2011, de US$ 123 milhões. Para realizar a troca dos bônus par e discount, o BC irá emitir US$ 500 milhões em bônus Global Brasil 11 a um preço de 90,485 centavos de dólar e a um cupom (juro em dólar) de 10%. O Brasil também emitirá US$ 833 milhões do bônus Global Brasil 24-B (com vencimento em 15/04/2024) com cupom de 8,875%. Segundo o BC, a operação deverá liberar US$ 490 milhões em garantias, incluídas nos bônus par e discounts. O BC informa ainda que a operação irá garantir US$ 613 milhões em recursos ao País. A liquidação da troca será realizada no dia 7 de agosto.