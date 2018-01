Rolagem de dívida faz o dólar cair 1,45% O dólar comercial encerrou a sexta-feira em forte queda de 1,45%, sendo cotado a R$ 3,73. O motivo foi a bem-sucedida rolagem da dívida de US$ 1,8 bilhão com vencimento no próximo dia 18. No primeiro leilão, o BC rolou 59,6% dos contratos. No segundo, o Banco Central conseguiu rolar 92,9% do vencimentos.