Rolagem externa chega a 75%, diz BC

A oferta de crédito externo ao Brasil está cada vez mais perto da normalidade. A avaliação foi feita ontem pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Segundo ele, dados recentes mostram que algumas instituições já conseguem renovar quase integralmente as dívidas no exterior. Atualmente, a rolagem desses empréstimos está em 75%. Isso quer dizer que a cada US$ 100 que vencem, bancos conseguem tomar emprestado novos US$ 75. No auge da crise, só conseguiam US$ 22. Em palestra sobre as perspectivas do agronegócio, Meirelles disse a produtores rurais que essa é uma boa notícia para o setor porque está, gradualmente, restabelecendo a oferta de crédito pelas instituições financeiras e sobretudo nas tradings - empresas que comercializam produtos agrícolas e costumam financiar o plantio de commodities agrícolas. Com essa volta do dinheiro do exterior, Meirelles disse que o Banco Central vai manter a estratégia de comprar dólares. Essas intervenções diárias que acontecem desde 8 de maio tiraram US$ 4,4 bilhões do mercado e têm aumentado as reservas internacionais, que estavam em US$ 208,8 bilhões na sexta-feira. O nível se aproxima da marca histórica de 17 de dezembro de 2008, quando somavam US$ 209,2 bilhões. "O Brasil é um dos primeiros países que está comprando fortemente dólar para recompor reservas após a crise", afirmou. ESTRATÉGIA Horas antes de a agência de classificação de risco Moody?s colocar a nota de risco do Brasil em perspectiva de melhora, o presidente do BC disse que a estratégia da autoridade monetária brasileira diante da crise foi bem-sucedida e aproveitou para rebater críticas feitas à sua gestão durante os tempos de bonança, antes da crise. "Recebemos muita crítica quando tomamos medidas para nos preparar para uma situação desfavorável", disse, ao lembrar que tal estratégia permitiu à autoridade monetária acumular reais e dólares para reagir à crise. Foi isso que possibilitou, segundo ele, liberar R$ 100 bilhões em recursos do compulsório para amenizar a falta de crédito interno e emprestar e vender dólares diante da queda brusca da oferta de empréstimos externos. Medidas como essa permitiram, segundo Meirelles, que a oferta de crédito voltasse ao sistema financeiro, inclusive nas instituições de menor porte. "Os bancos menores têm retomado a oferta de empréstimos, principalmente no crédito pessoal e para pequenas e médias empresas, diante das medidas do compulsório e a criação de um seguro do Fundo Garantidor de Crédito."