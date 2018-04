Rolls-Royce tem lucro de US$ 50,4 mi no semestre Com o impacto do pior declínio na história da aviação comercial, a Rolls-Royce Plc, empresa britânica voltada para os setores aeroespacial, defesa, marinha e energia, registrou um lucro antes dos impostos e após itens de 33 milhões de libras esterlinas (US$ 50,4 milhões) no primeiro semestre de 2002, em relação às 137 milhões de libras esterlinas em igual período de 2001. O lucro antes de impostos e encargos especiais caiu 45% no primeiro semestre para 104 milhões de libras esterlinas (US$ 158,8 milhões) enquanto o lucro líquido teve queda de 81% para 16 milhões de libras esterlinas (US$ 24,4 milhões), de 85 milhões de libras esterlinas em 2001. A receita no período recuou 4,6% para 3,0 bilhões de libras esterlinas (US$ 4,58 bilhões), porém a empresa encerrou os seis primeiros meses com encomendas firmes no valor de 16,7 bilhões de libras esterlinas (US$ 25,5 bilhões). A dívida líquida no primeiro semestre foi de 770 milhões de libras esterlinas (US$ 1,17 bilhão), em comparação com 748 milhões de libras esterlinas em 2001. A companhia espera entregar aproximadamente 870 novos motores em 2002, uma redução de 36% em relação a 2001. Embora os resultados tenham em geral sido bem recebidos pelo mercado, a Rolls-Royce alertou que os números de 2003 podem sofrer o impacto de um "buraco" financeiro em seus fundos de pensão que podem ter aumentado para mais de 1 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,52 bilhão), dado o declínio dos mercados acionários. As informações são da agência Dow Jones.