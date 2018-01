Rolo do Personal volta a ter 40 metros A indústria de papel higiênico Santher, que detém a marca Personal, anunciou hoje que voltará a produzir rolos com 40 metros de comprimento. Em reunião realizada ontem com o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, e o secretário especial de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera, além de representantes do Procon e Inmetro, as empresas do setor - Santher, Melhoramentos e Klabin Kimberly S.A - ficaram de estudar a possibilidade de voltar a oferecer o produto em rolos de 40 metros. Por meio de nota à imprensa, a empresa informou que manterá no mercado as duas metragens, de 30 e 40 metros. As embalagens serão diferentes para facilitar a identificação do consumidor e os preços também serão diferenciados, mas ainda não foram definidos. A nota informa, ainda, que a medida de reduzir a metragem do papel foi tomada pela empresa no primeiro semestre. O objetivo era equilibrar o impacto da crise energética, que causou uma retração de 30% em sua produção. O fato, ainda segundo a Santher, prejudicou os fabricantes localizados nas regiões do racionamento e também gerou um desequilíbrio competitivo, além de um aumento de custos. A redução da metragem do produto, sem uma comunicação clara ao consumidor, causou protestos dos órgãos de defesa, principalmente por não ter sido acompanhada de redução de preços. O corte de 10 metros no rolo resultou em uma diminuição de 25% do produto, considerando que é vendido em pacotes de quatro ou oito unidades.