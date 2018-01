Romano Fontana assume lugar de Furlan na Sadia A Sadia divulgou comunicado hoje informando que o vice-presidente do conselho de administração, Romano Ancelmo Fontana, deve assumir o lugar do presidente do colegiado, Luiz Fernando Furlan, que deixará o cargo para assumir o ministério do Desenvolvimento. De acordo com a empresa, Fontana fica no posto até a próxima assembléia geral ordinária (AGO), que deve ocorrer entre março e abril. Também foi eleito Henrique Osório Furlan como membro do conselho, depois de uma vaga ter sido criada com as modificações. Henrique Furlan também tem mandato até a próxima AGO.