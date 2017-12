Rombo na Previdência pode chegar a R$ 88,9 bi

Também aumentaram as previsões de gastos com seguro-desemprego e abono salarial, que cresceram R$ 3,9 bilhões, apesar das recentes medidas restringindo o pagamento dos dois benefícios, para R$ 45,8 bilhões. De acordo com o relatório, o aumento do valor se deve às alterações feitas durante a tramitação das mudanças no Congresso Nacional.

Pelo lado das receitas, houve uma redução de R$ 4,5 bilhões na previsão de arrecadação gerada por operações com ativos. O relatório atribui o corte à reavaliação das medidas que serão tomadas pelo governo.

O relatório prevê também R$ 12 bilhões em receitas de concessões ainda não realizadas, que incluem a renovação da concessão de usinas hidrelétricas e de leilão de petróleo.

Além disso, houve um aumento de R$ 15,5 bilhões para R$ 17 bilhões nos dividendos e participações. Segundo o relatório, o aumento decorre da expectativa de receitas de processos de alienação de ativos, como a abertura de capital da Caixa Seguridade.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que entrou para o governo Dilma com a bandeira do ajuste fiscal, admitiu que uma recuperação fiscal muito abrupta seria difícil de alcançar com os instrumentos de que o governo dispõe. Ele lamentou todas as medidas de ajuste não terem sido aprovadas e criticou o crescimento das despesas obrigatórias, que limitam a margem do ajuste fiscal.