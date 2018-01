Romildo Rolim é o novo presidente do Banco do Nordeste

O presidente Michel Temer nomeou Romildo Carneiro Rolim para o cargo de presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Ele entra no lugar de Marcos Costa Holanda, que foi exonerado nesta quarta-feira, 27.

Rolim ocupava a diretoria financeira e de crédito da instituição. Na terça-feira, 26, a Coluna do Estadão noticiou que Holanda perdeu força depois de se recusar a atender um pedido do Planalto para nomear o atual superintendente do BNB da Paraíba, Jorge Ivan Costa, para o cargo de superintendente de Logística.

Romildo Carneiro Rolim tomou posse no Banco em 31/07/1989, trabalhou em agência, ocupou cargos técnicos relacionados com atividades de análise e acompanhamento de projetos, gerenciou o Ambiente de Análise e Acompanhamento de Operações de Crédito, a Unidade de Recuperação de Crédito do Ceará (hoje GERAT-CE), o Ambiente de Controles Internos e o Ambiente de Auditoria Interna.

Contador, administrador, especialista em Gestão Empresarial e em Normas Internacionais de Auditoria Interna, mestre em Avaliação de Políticas Públicas, Rolim possui certificação CPA-10 e CPA-20 (Anbima). Foi superintendente de Operações Financeiras e Mercado de Capitais e da área de Reestruturação de Ativos.