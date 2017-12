Rondeau avalia condições de abastecimento do gás O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, se reúne nesta quinta-feira com representantes das distribuidoras de gás natural nos Estados, para avaliar as condições de abastecimento do produto. Da reunião participam também técnicos da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O fornecimento de gás natural da Bolívia foi reduzido na semana passada por causa do rompimento de um duto na província Gran Chaco. Na última segunda-feira o ministro Rondeau garantiu que até esta quinta-feira não haveria necessidade de racionamento de gás para as distribuidoras, que abastecem as residências e os veículos movidos a gás. Rondeau disse, inclusive, que medidas estão sendo tomadas para que a necessidade de racionamento não venha a ocorrer. Já na última terça-feira, o ministro disse que os reparos em um duto paralelo estavam avançados e poderiam aumentar o fornecimento de gás para o Brasil.