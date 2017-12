Rondeau conversa com investidores em Washington O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, está nesta segunda-feira em Washington, nos Estados Unidos, participando de evento promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Está prevista uma palestra do ministro sobre a matriz energética brasileira, além de um encontro com o vice-presidente do BID, Ciro de Falco. Também em Washington, Rondeau conversa com um grupo de investidores americanos interessados em aplicar recursos no Brasil, em encontro promovido pela Câmara Americana de Comércio. Segundo o Ministério de Minas e Energia, Rondeau apresentará aos investidores projetos nas áreas de usinas hidrelétricas, de etanol e de petróleo. Na agenda de Rondeau, que retorna ao Brasil nesta segunda à noite, está previsto ainda um encontro com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Samuel Bodman.