Rondeau destaca participação nacional no setor petrolífero A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) abriu nesta terça-feira a Oitava Rodada para a licitação de áreas exploratórias no País. Em discurso na abertura, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, destacou a importância do aumento da participação da indústria nacional no setor nos últimos anos. "É muito importante que os bens e serviços desenvolvidos para o segmento gerem riquezas dentro do País. Por isso mesmo, o principal critério no julgamento das propostas durante o leilão é exatamente este, o de priorizar o conteúdo nacional", disse. Ele também aproveitou a ocasião para destacar o fato de as empresas brasileiras representam a metade do número de inscritas neste leilão. "Isso confirma que a estratégia está correta: mesclar grandes áreas, com bacias maduras e novas fronteiras", comentou. Rondeau ainda ressaltou a importância da continuidade da exploração de petróleo para a manutenção da auto-suficiência já obtida este ano pelo Brasil no setor de petróleo e que, segundo o ministro, "se consolidará a partir de 2007 com a entrada de uma série de plataformas na Bacia de Campos e Espírito Santo, com conteúdo nacional já beirando os 70%". Em sua participação na abertura, o diretor geral da ANP, Haroldo Lima, ressaltou dizendo que o setor de petróleo é o que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Segundo Lima, desde a abertura do segmento, em 1998, o petróleo passou a representar 10% do Produto Interno Bruto nacional, ante 2,5%. O diretor geral também aproveitou a abertura do leilão para defender a realização de novas licitações como sendo a "única maneira de garantir a auto-suficiência que o País adquiriu este ano". Segundo ele, as reservas brasileiras, que em 1998 eram de 6,2 bilhões de barris, hoje chegam, em dados oficiais, a 12 bilhões de barris. "E já temos números indicativos de superarmos a 13 bilhões este ano", afirmou, lembrando que as participações governamentais sobre o setor de petróleo e ainda os royalties e demais tributos do setor são responsáveis por distribuir a 808 municípios brasileiros um total de R$ 14 bilhões, ante R$ 190 milhões em 1997. A Oitava Rodada começa nesta terça e termina na quarta-feira, no Copacabana Palace, zona sul do Rio. A área total em oferta é de aproximadamente 101,6 mil quilômetros quadrados, subdividida em 284 blocos, localizados em 14 setores (12 marítimos e dois terrestres), localizados em sete bacias sedimentares: Barreirinhas, Espírito Santo, Pará-Maranhão, Pelotas, Santos e Sergipe-Alagoas, Tucano Sul e Sergipe-Alagoas.