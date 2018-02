Rondeau e Mantega discutirão dívida de Itaipu na quinta O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, disse nesta segunda-feira que ele e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, vão se reunir na próxima quinta-feira, em Foz do Iguaçu, com autoridades paraguaias. O objetivo é analisar o pedido do país vizinho, de retirar o impacto da inflação americana no serviço da dívida que eles têm de pagar, por conta da construção da usina binacional. Essa será a segunda rodada de negociações entre brasileiros e paraguaios sobre esse assunto. Na primeira, realizada há cerca de duas semanas, não houve acordo. Os paraguaios reclamam do que classificam de uma dupla indexação da dívida, decorrente de um mecanismo contratual que soma aos juros uma média da inflação do atacado e do varejo dos Estados Unidos. Essa indexação foi acertada entre os dois países na renegociação da dívida de Itaipu, em 1996. O governo brasileiro vem resistindo ao pedido paraguaio e negocia formas para amenizar esse impacto. Uma das propostas é aumentar, no orçamento de Itaipu, os recursos para o fundo social que é compartilhado entre os dois países. "Prosseguimos as negociações com os pleitos colocados na mesa. Esperamos avançar nessa reunião, para chegar a um consenso", afirmou o ministro, depois de participar da cerimônia de posse dos dois novos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino e José Guilherme Senna.