Rondeau nega que tenha pedido adesão à ´Opep do Gás´ O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, informou que não apresentou um pedido de adesão do Brasil à "Opep do Gás", organização ainda composta pela Venezuela, Argentina e Bolívia. Em conversa com o ministro de Energia da Bolívia, Carlos Villegas, porém, Rondeau defendeu que esse tema precisa ser aprofundado e que o Brasil deve ter assento nessa organização "na discussão de como será formado o preço do gás na América do Sul". "Sou favorável que se estude essa questão", afirmou, ao ser questionado se estava a favor da adesão do Brasil à "Opep do gás". Rondeau deixou transparecer o mal-estar causado no governo brasileiro, pela decisão da Venezuela, Argentina e Bolívia em agregarem uma organização para regular o mercado do gás. "Tomei conhecimento apenas agora. O Brasil é um país que produz, consome e importa gás", afirmou o ministro, referindo-se à produção diária de 50 milhões de metros cúbicos pela Petrobras. Segundo Rondeau, é preciso haver mais "isonomia" entre os países sul-americanos para o tratamento dessa questão. Ele informou que a posição brasileira recebeu o apoio da Colômbia e Peru que também são países produtores. "Esse assunto tem que ser aprofundado para ver ser é o momento de a América do Sul ter uma organização de países produtores e exportadores de gás. Não tenho certeza se este é o momento. A América do Sul ainda é muito incipiente no mercado de gás", disse. O ministro afirmou ainda que é totalmente contrário à cartelização do setor. Defendeu que a nova organização deva, no futuro, definir o melhor preço do gás para promover a América do Sul e não para "criar um comitê formador de preços com cartel". O ministro disse também que espera que o governo boliviano respeite seu contrato de fornecimento de gás para o Brasil. O transporte do insumo foi ameaçado por manifestantes da região da Tarija, que querem bloqueá-lo.