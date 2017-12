Rondeau participará de discussões sobre gasoduto O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, participará, amanhã e sexta-feira, na Ilha de Margarita, Venezuela, da reunião tripartite de ministros da Área de Energia Brasil/Argentina/Venezuela, para debater a construção do Gasoduto de Integração sul-americana. A autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o ministro se afastar do País foi publicada, nesta quarta-feira, no Diário Oficial. De 5 a 9 próximos, Rondeau irá a Toronto, no Canadá, para participar do "Prospector & Developers Associations of Canadá (PDAC) 2006", e manterá encontros com autoridades governamentais canadenses para tratar de assuntos relacionados ao setor mineral.