Rosinha anuncia instalação de empresas em Duque de Caxias A governadora do Rio, Rosinha Matheus, anunciou hoje que, no próximo dia 18, oito empresas do setor plástico vão assinar convênio com o Estado para se instalarem no pólo gás-químico em Duque de Caxias. Segundo ela, esse é o resultado alcançado graças aos incentivos fiscais conseguidos pelo governo estadual.