Rosinha cria empecilho na construção de oleoduto para SP O governo do Estado do Rio de Janeiro deu mais uma cartada para impedir a construção do oleoduto da Petrobras, que levaria o óleo produzido na Bacia de Campos para ser refinado em São Paulo. O argumento do governo estadual é que o oleoduto reduziria as chances de o estado receber os investimentos em uma nova refinaria. Em meio ao recesso do final de ano, em convocação extraordinária feita pela governadora Rosinha Matheus, a Assembléia Legislativa aprovou na semana passada um projeto que impõe restrições à instalação de oleodutos em área próxima a reservas ambientais. O traçado do oleoduto da Petrobras está previsto para passar próximo da Reserva Biológica de Poço das Antas e num trecho da Reserva Biológica do Tinguá. O projeto de lei também prevê que a instalação ou passagem de oleodutos no estado deverá ter autorização da Assembléia. Além disso, outro obstáculo criado pelo projeto é que ele permite que o poder Executivo dobre a alíquota de ICMS sobre o transporte de petróleo por meio de oleodutos com diâmetro superior a 30 polegadas (cerca de 67 centímetros). A alíquota hoje é de 18%. O oleoduto da Petrobras teria 600 quilômetros ligando Quissamã, no Norte Fluminense, e Guararema, em São Paulo. A obra de escoamento do óleo, segundo a Petrobras prevê a substituição de navios petroleiros que hoje já transportam a mesma quantidade. Questionado sobre a polêmica, recentemente, o diretor da área de serviços da Petrobras, Renato Duque, disse que "se o oleoduto não sair, o transporte continua sendo feito por navios". O projeto do oleoduto também prevê a instalação de um duto marítimos e de uma plataforma de rebombeio autônoma (PRA-1), no valor de US$ 200 milhões, cuja licitação foi vencida pela argentina Techint.