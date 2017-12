Rosinha Matheus quer ICMS de 150% para armas de fogo A governadora do Rio, Rosinha Matheus, quer fixar em 150% o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para venda de armas de fogo no Estado. Ela pretende enviar projeto de lei para a Assembléia Legislativa na próxima segunda-feira, dia 4, quando acaba o recesso parlamentar. A medida tem como objetivo coibir a venda de armas no Estado. A governadora citou dados da secretaria estadual de segurança, segundo os quais 70% dos crimes envolvendo armas de fogo são cometidos com armas legalizadas. Rosinha acredita que, com essa iniciativa, evitará crimes como o que ocorreu ontem na estrada das Paineiras, quando um turista alemão foi assassinado após reagir a um assalto.