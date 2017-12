Rosseto anuncia recursos para Estados prejudicados pela seca O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, anunciou hoje "a disponibilização de R$ 187 milhões" para os agricultores enfrentarem as conseqüências da seca nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Segundo Rossetto, que fez o anúncio no Ministério, R$ 80 milhões serão desse total serão usados no financiamento da safra de inverno, e R$ 27 milhões serão investidos em medidas adicionais de auxílio aos agricultores prejudicados pela seca. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os recursos vão beneficiar 180.000 produtores na agricultura familiar e assentados da reforma agrária nos quatro Estados, que tiveram perdas superiores a 50% nas culturas de milho, feijão, soja, hortigranjeiros e produção de leite. Esses agricultores estão localizados em cerca de 350 municípios.