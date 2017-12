Rossetto assina 100.000º contrato do Pronaf O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, assina hoje à tarde, na capital gaúcha, o centésimo milésimo contrato do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) na safra 2003/04 feito pelo Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Amanhã, Rossetto acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua agenda em Porto Alegre e Chapecó (SC). Lula participará, pela manhã, da abertura da 4ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em Porto Alegre. À tarde, os dois irão a Chapecó para participar da 14ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial, onde será lançado o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Ele prevê investimento de R$ 1,155 bilhão do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em quatro anos, com a meta de estimular a criação de 7,7 mil agroindústrias e 138 mil empregos neste período.