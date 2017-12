Rossetto chefia delegação em Conferência da FAO O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, chefia a delegação brasileira que participa, desta segunda-feira até o dia 10, em Porto Alegre, da II Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural (CIRADR), da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Segundo decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado no Diário Oficial, o representante permanente do Brasil junto à FAO, em Roma, embaixador Flávio Miragaia Perri, será o chefe alterno. Da Delegação brasileira fazem parte, entre outros, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Guilherme Cassel; o presidente do Incra, Rolf Hackbart; o secretário de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente, Gilney Vianam, e o diretor da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) Sílvio Porto. Entre os delegados não-governamentais, há representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da Comissão de Pastoral da Terra, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, do Movimento dos Pescadores Profissionais Artesanais, do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Fórum Brasileiro de Organizações e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento Sustentável (FBOMS).