Rossetto se reúne com representantes da Parmalat na Itália O ministro do Desenvolvimento Agrário Miguel Rossetto, terá uma reunião nesta terça-feira, às 15h (horário local), com representantes da Parmalat na Itália. O encontro será realizado na embaixada brasileira em Milão. Rossetto é o enviado do governo brasileiro para recolher informações sobre a situação da Parmalat na Itália. O ministro viajou para a Europa no sábado, pois tinha uma agenda previamente marcada na Espanha, onde esteve nesta segunda-feira. Na Espanha, o ministro está conhecendo experiências de agricultura familiar e desenvolvimento territorial. A viagem de Rossetto para a Itália, em busca de informações do caso Parmalat foi definida em reunião ministerial na semana passada, realizada depois que a multinacional entrou com pedido de concordata no Brasil.