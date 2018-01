Rossi realizará feira de imóveis A Incorporadora Rossi Residencial fará em São Paulo uma megafeira de imóveis entre os dias 28 de outubro e 12 de novembro, no Sambódromo. Batizado de Pechinchão 2000, o evento colocará à venda cerca de 2.500 apartamentos, de 2 e 3 dormitórios, com descontos que variam de 5% a 25%. A intenção da empresa é de vender nos 16 dias cerca de 1.000 imóveis em vários bairros da cidade e da região do ABC paulista. Os preços variam de R$ 45 mil a R$ 150 mil. "Teremos apartamentos em várias fases, desde os que serão lançados até os já pronto para morar", avisa Luiz Fernando do Valle, diretor da Rossi. Segundo ele, 300 unidades estão recém-acabadas, 800 estão na planta e 1.400 em construção. O prazo máximo de entrega prometida pela empresa é de 18 meses. O evento conta com a participação da Caixa Econômica Federal, Santander, HSBC e Sudameris como financiadores. O investimento do Penchinchão 2000 é de R$ 4 milhões. As campanhas de publicidade já entraram no ar e, desde ontem, os plantões de vendas da Rossi estão fechados.