Rossi vê alta de 73% no lucro e tem lançamento recorde no 3o tri A construtora e incorporadora Rossi Residencial anunciou nesta sexta-feira lucro líquido de 62 milhões de reais entre julho e setembro, uma alta de 73 por cento frente aos 36 milhões de reais verificados um ano antes, em um trimestre marcado por recorde no volume de lançamentos.