Rota das empresas de aviação nas mãos do novo governo A crise da Varig é a prova de que os problemas da aviação civil impuseram-se entre as prioridades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo porte de suas operações, e também de suas dívidas (US$ 768 milhões), não é de se esperar que a maior companhia aérea da América Latina deixe de voar ainda este ano. Apesar das ameaças dos credores, os observadores desse mercado são quase unânimes em afirmar que a Varig manterá seu vôo turbulento até o início do próximo ano. Se depois disso vai entrar em rota de pouso ou vislumbrar céu de brigadeiro, depende dos novos planos de seus gestores e do ânimo petista para cuidar do setor. Segundo um consultor do mercado aéreo, "a verdade é que, embora todos ameacem parar a Varig, não é do interesse de ninguém que ela pare de voar". Só para citar alguns exemplos, a companhia é a grande cliente da Boeing na América Latina, com uma frota de cerca de 100 aviões da marca. Também é a maior compradora da BR Aviation, divisão da Petrobrás que distribui combustível de aviação, além de contribuir com R$ 30 milhões mensais para o caixa da Infraero. "Essa interdependência entre a Varig e os credores cria uma situação incomum, em que o governo diz que não vai ajudar, os credores ameaçam parar de fornecer e os controladores da empresa dormem tranqüilos, pois sabem que as ameaças não vão se cumprir", diz um analista de mercado. Na semana passada, o coordenador da transição, Antonio Palocci, disse que o futuro governo não está disposto a conceder um mero socorro financeiro às empresas aéreas. "Nossa posição é: não devemos simplesmente emprestar recursos em situação de crise. É preciso pensar o segmento de maneira mais ampla, para não gastar dinheiro sem resultados efetivos", afirmou, depois de uma série de reuniões para tratar dos problemas da aviação. Solução Palocci parece ter percebido que qualquer boa solução para o caso Varig terá de contemplar o setor como um todo, já que as companhias padecem hoje dos mesmos males: moeda desvalorizada, combustível caro e baixa demanda de passageiros - em outubro, foram transportados 9,1% pessoas a menos do que no mesmo mês do ano passado. "Não há surpresa no que está acontecendo agora. Os prejuízos estão atingindo as companhias aéreas do mundo inteiro, e as brasileiras acumulam um histórico de muitos erros, tanto delas quanto dos governos passados", afirma o analista de mercado da Corretora Unibanco, Carlos Eduardo Albano. Mas, diante da atual conjuntura, mesmo as companhias mais novas dão sinais de fadiga. A TAM, que é reconhecida pela administração ágil e pela agressividade comercial, perdeu R$ 223 milhões no primeiro semestre e, segundo Albano, se repetir o desempenho financeiro do segundo trimestre, exibirá pela primeira vez patrimônio líquido negativo no resultado dos últimos três meses, quando aposentou parte da frota de Fokker 100 e abandonou pelo menos nove destinos. A melhor colocada, aparentemente, é a Gol, que ainda não completou dois anos no ar e já abocanhou mais de 10% do mercado nacional. Mesmo a novata, entretanto, precisou acompanhar os últimos reajustes nos preços das passagens, puxados pela perversa combinação da desvalorização do real e com a alta de mais de 100% no preço do combustível de aviação. Suas passagens continuam mais baratas do que as da concorrência, mas com o aumento médio de 45,9% das passagens aéreas brasileiras, a Gol se distanciou da proposta de democratização do transporte aéreo, roubando passageiros dos ônibus e atraindo um público novo para o setor. A presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Graziela Baggio, alerta para os malefícios que o panorama atual do setor vem trazendo para o País: vôos cancelados para vários municípios, profissionais desempregados e com poucas chances de recolocação no mercado, além de preços de passagens quase proibitivos para boa parte da população. "Estamos vivendo um clima parecido com o que foi criado pela Transbrasil há exatamente um ano. Só que, desta vez, não há como as autoridades deixarem de se manifestar", diz.