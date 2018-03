Rotatividade no emprego é a menor em 22 anos A taxa de rotatividade no emprego assalariado formal em 2002 foi a menor no Brasil dos últimos 22 anos, segundo pesquisa divulgada hoje pela Prefeitura de São Paulo. A taxa foi de 32,43% dos trabalhadores com carteira assinada. Apesar da redução, o índice é maior do que o registrado em países desenvolvidos, onde é de cerca de 20%. Isso mostra que as empresas brasileiras ainda têm muita facilidade para demitir. "Não há nenhum constrangimento administrativo para demitir. Até hoje não houve força política para restringir as demissões", afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, Márcio Pochmann, responsável pelo levantamento. Ele diz que a única restrição para demissões é a econômica, mas ela tem efeito menor, uma vez que as empresas embutem o custo da demissão dos funcionários nos preços. A queda na taxa de rotatividade no ano passado teve como fator principal a multa do FGTS imposta pelo governo às empresas a partir de outubro de 2001. Desde então, as empresas foram obrigadas a pagar multa de 50% sobre o saldo do fundo nas rescisões contratuais, 10 pontos porcentuais a mais do que os 40% anteriormente. Esse acréscimo da multa não é destinado ao trabalhador. A diferença é um mecanismo para recompor as perdas que a Caixa Econômica Federal precisou pagar por causa dos planos Collor e Verão.