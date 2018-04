Roteiro de cuidados na compra de carros usados Comprar um carro usado não é tarefa fácil e o consumidor deve seguir uma série de cuidados para não adquirir um veículo roubado ou com problemas mecânicos. De acordo com a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, a principal precaução do consumidor deve ser com relação à documentação. Antes de fechar negócio, o ideal é que o comprador realize uma pesquisa para saber se os documentos e o pagamento dos impostos do veículo estão em dia. O assistente de diretoria do Procon-SP, Dante Kimura, orienta o consumidor a checar a autenticidade dos documentos, conferindo o número de chassi registrado no veículo, além da cor, ano e modelo. "Somente documentos originais devem ser aceitos. Nada de papéis com rasura ou xerox", alerta. O assistente do Procon lembra que o veiculo posto à venda pode ser roubado ou clonado. Por isso, o número do chassi deve ser comparado com a identificação que está no registro do automóvel. Dante Kimura destca que alguns documentos são indispensáveis na compra de um veículo: o comprovante de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do seguro obrigatório, o registro de licenciamento de veículos e o recibo de transferência. Outra precaução importante é verificar no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) se existem multas pendentes referentes ao automóvel (ver link abaixo). Mecânica e funilaria O consumidor pode contar com a ajuda de um mecânico na hora de escolher um carro usado. "O mecânico poderá dar uma opinião técnica sobre as condições gerais das peças do motor, da lataria e dos componentes de segurança do veículo", alerta o assistente de diretoria do Procon-SP. Dante Kimura recomenda atenção especial para possíveis ondulações na lataria do veículo, bolhas na pintura, diferenças na tonalidade, respingos de tinta e defeitos nas portas. Esse exame detalhado permite descobrir se o carro já foi batido. "O ideal é examinar o carro à luz do dia antes de fechar negócio, pois vistoriar o veículo à noite ou em locais escuros pode dificultar a observação de detalhes e possíveis defeitos do carro", ressalta. O comprador deve também testar o veículo em funcionamento para conferir o estado do câmbio, do motor, dos bancos, das setas de sinalização e dos comandos elétricos. Segundo o Procon-SP, é necessária também uma vistoria nos amortecedores, pneus, suspensão e motor. Ainda na vistoria do automóvel, é bom ficar atento aos equipamentos de segurança obrigatórios: cinto de segurança, estepe, macaco, extintor de incêndio e triângulo de sinalização. Comércio entre particulares Quando a compra do automóvel acontece sem a figura do revendedor - que pode ser uma concessionária, por exemplo -, não há relação de consumo como a estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não existe qualquer tipo de garantia legal. O assistente de direção do Procon-SP, Dante Kimura, ressalta que nas feiras de automóveis, por exemplo, a venda é realizada por particulares e não por agências de veículos e, por isso, não é considerada relação de consumo. "Como não existe a figura do fornecedor, se o comprador tiver algum problema terá que recorrer diretamente à Justiça", avisa. Ele destaca também que o comprador deve exigir um contrato formal especificando as condições gerais do veículo e a forma de pagamento. Caso seja necessário recorrer à Justiça, vale lembrar que, nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 8 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 4 mil), a presença do advogado fica dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum. Compra na concessionária Quando a transação se dá em uma concessionária ou revendedora de veículos, o consumidor é amparado pelas regulamentações do Código de Defesa do Consumidor. Em seu artigo 18, o código prevê que, nos casos de defeitos aparentes e de fácil constatação, o consumidor tem até 90 dias, a partir da data da compra, para solicitar a troca do veículo, o cancelamento do negócio ou abatimento no preço caso deseje consertar o automóvel.