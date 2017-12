Roteiro de motéis para o Dia dos Namorados Os namorados que pretendem comemorar o dia 12de junho em algum motel de São Paulo têm diversas opções de preços e suítes. A Agência Estado realizou uma pesquisa em alguns motéis da Capital paulista. Os preços variam entre R$ 43,50 a R$ 630,00 para períodos que variam de 3 a 12 horas. Entre os destaques, está o Motel My Flowers, que estará presenteando o casal de namorados. As mulheres ganharão um porta-batom e os homens uma garrafa de vinho. A sofisticação dos motéis surpreende. Existem suítes com piscinas térmicas com cascata e toboágua, jardim de inverno, teto solar automático, três ambientes, boate e pista de dança, quartos em estilo oriental com tatame, com decoração country ou até do Egito antigo. Alguns têm pratos especiais da cozinha internacional. Veja abaixo o roteiro de preços e serviços oferecidos por alguns motéis da cidade: Astúrias O Astúrias possui 55 suítes equipadas com piscina aquecida com cachoeira, ar condicionado, videocassete, sauna a vapor, solarium, teto solar automático, hidromassagem e ducha. O período para o Dia dos Namorados é de 4 horas. Os preços variam entre R$ 149,00 e R$ 350,00. Destaque para a suíte Presidencial que possui ar condicionado, telefone, videocassete, sauna a vapor, ducha, teto solar automático, piscina aquecida com cascata e jardim panorâmico custa R$ 350,00. O Astúrias fica na Avenida Nações Unidas, 7715, Pinheiros, zona Oeste de São Paulo. O telefone para reservas é: (0xx11) 3816-6689. Aceita todos os cartões de crédito. Caribe No motel Caribe, o casal de namorados encontra várias opções de suítes. Nos quartos, podem ser encontradas banheiras de hidromassagem em granito, piscinas privativas. Lareira, sauna a vapor, teto solar, entre outros serviços. Os preços das suites variam entre 60,00 e R$ 250,00. O destaque é para a suíte Caribe, que possui hidromassagem, piscina, sauna a vapor, televisão e videocassete, e custa R$ R$ 220,00. Já a suíte com piscina térmica, teto solar e sauna a vapor custa R$ 156,00. Todas as suítes têm garagem privativa e TV por assinatura com vídeo erótico. O Caribe fica na Avenida Antártica, 2,Barra Funda, zona Oeste de São Paulo. O telefone para reservas é: (0xx11) 3619-3488. Aceita todos os cartões de crédito. Colonial Palace O Colonial Palace tem seis tipos diferentes de suítes que oferecem banheira de hidromassagem, teto solar, solarium, piscina térmica com iluminação em fibra ótica e jardim de inverno. Os preços variam entre R$ 89,00 e R$ 315,00. A suíte presidencial tem piscina térmica, cascata, cama king size, sauna a vapor, hidromassagem, solarium e sacada por R$ 315,00. A suíte duplex, com garagem, jardim de inverno, teto solar, sauna a vapor e hidromassagem de granito custa R$ 135,00. Os preços são para períodos de 4 horas. O motel tem mini-shopping e sala de espera. O Colonial fica localizado na Avenida Professor Abraão de Moraes, 966, Saúde, zona Sul de São Paulo. O telefone de reserva é o (0xx11) 5581-0666. Aceita cartões de crédito Visa. Faraó´s Decorado com artigos que lembram o Egito antigo, o motel Faraó´s possui 33 suítes com pista de dança, deck com teto solar, saleta para refeições, banheira com cachoeira, frigobar, entre outros. O motel oferece pratos da cozinha egípcia. Os preços variam entre R$ 88,90 a R$ 139,80. A suíte Quéfren possui cama retangular em estilo egípcio, saleta para refeições, teto solar sobre a cama, banheira de hidromassagem, sauna, frigobar, dois canais de vídeo e TV a cabo e custa R$ 88,90. A suíte Queóps é considerada presidencial duplex, com cama redonda em estilo egípcio, pista de dança, sauna, frigobar, TV a cabo, deck com teto solar e banheira spa gigante com cachoeira, ducha e jardim. O motel fica na Rua Alberto I, 277, Ipiranga, zona Sul de São Paulo. O telefone para reserva é o (0xx11) 6947-5000. Aceita todos os cartões de crédito. Harmony Motel com clima oriental, o Harmony tem 43 suítes com decoração japonesa. O motel conta com 10 diferentes tipos de suíte que oferecem frigobar, TV, ar condicionado, secador de cabelo, garagem privativa, micro system, 2 canais de vídeo interno e 1 canal de Cine Privê, cadeira erótica, cascata, tatame, colchão d´água, lareira e teto solar. Os preços das suítes variam entre de R$ 43,50 a R$ 175,00. Destaque para a suíte Mutsu que possui cascata, hidromassagem, piscina, ar condicionado, teto solar, cadeira erótica, tatame com cama rebaixada e colchão d´água por R$ 99,00. A suíte Nagoya possui 6 ambientes, piscina com toboágua, teto solar, sacada, colchão d´água, escritório com fax e telefone, computador com acesso a Internet e salão de jogos: R$ 175,00. O endereço do Harmony é rua Mário R. Pereira, 152, Butantã, zona Sul do São Paulo. O telefone para reservas é o (0xx11) 3782-5033. Aceita todos os cartões de crédito. Le Jardin Com seis tipos de suítes diferentes, o motel Le Jardin é uma boa opção pra o Dia dos Namorados. Seus quartos possuem sauna a vapor, hidromassagem, ar condicionado e jardim de inverno. Os preços das suítes variam entre R$ 51,00 e R$ 78,00. Destaque para a suíte Azaléia com hidromassagem, ducha, TV com canais eróticos, saleta de jantar por R$ 61,00. O endereço do Le Jardin é a Avenida Otaviano Alves de Lima, 45, Limão, zona Oeste de São Paulo. O telefone para reservas é o (0xx11) 3858-2654.Aceita os cartões Visa, Redeshop e Credicard. My Flowers O My Flowers vai presentear o casal de namorados que comemorar o dia 12 de junho no motel. As mulheres vão ganhar um porta-batom e os homens uma garrafa de vinho. O motel oferece seis tipos de suítes diferentes que levam nomes de flores como margarida, lírio e violeta. Nos quartos, os namorados poderão encontrar aparelho de CD, transmissão de filmes em DVD, cascata, hidromassagem gigante, teto solar e sauna a vapor. Os preços variam entre R$ 86,00 e R$ 164,00. Destaque para a suíte Violeta que possui cascata, garagem dupla, hidromassagem gigante, sauna a vapor, ducha e teto solar por R$ 164,00. O My Flowers está localizado na Avenida Doutor Ricardo Jafet, 1188,Vila Mariana, zona Sul de São Paulo. O telefone para reservas é o (0xx11) 273-1499. Aceita os cartões Mastercard, Dinners, Visa e Credicard Opium O Opium Motel possui sete tipos de suítes diferentes para o Dia dos Namorados. Todos os quartos possuem ar condicionado, aquecedor central, frigobar, secador de cabelo e TV por assinatura com canais eróticos. Algumas suítes possuem cascata, lareira, piscina térmica, som com CD, teto solar, solarium e sauna a vapor. Os preços variam entre R$ 93,00 e R$ 255,00. A suíte Triplex super com três ambientes, duas camas, lareira, sauna a vapor, teto solar e ducha sai por R$ 136,00. Já a suíte Opium com cascata, hidromassagem, lareira piscina térmica com fibra ótica, ducha, teto solar e som com CD custa R$ 183,00. O Opium fica na praça Pascoal Martins, 54,Barra Funda, zona Oeste de São Paulo. O telefone para reservas é: (0xx11) 3612-4099. Aceita todos os cartões de crédito. Over Night O motel Over Night localizado na Zona Oeste de São Paulo possui 40 suítes. Os quartos são equipados com hidromassagem, piscina térmica com teto de vidro, lareira, sauna a vapor e ducha. Os preços variam entre R$ 72,00 e R$ 188,00 para o período de 3 horas. Destaque para a suíte Premium com dois ambientes, hidromassagem gigante, ducha, sauna a vapor e som com CD e custa R$ 110,00. Já a suíte Especial com lareira, piscina térmica com teto de vidro, sauna a vapor, som com CD e ducha escocesa sai por R$ 188,00. O endereço do Over Night é praça Pascoal Martins, 38,Barra Funda, zona Oeste de São Paulo. O telefone para reservas é: (0xx11) 3611-3222. Aceita os cartões Mastercard, Dinners, American Express, Visa e Credicard. Pousada do Cowboy Suítes decoradas com estilo country é o estilo do motel Pousada do Cowboy. São quatro tipos diferentes de suítes que possuem hidromassagem, luz negra, ar condicionado, aquecedor central, sauna a vapor, espelho no teto e luz neon. Os preços variam entre R$ 55,00 e R$ 75,00. Destaque para a suíte Nupcial com hidromassagem, TV por assinatura com canais eróticos, sauna e ar condicionado por R$ 75,00. O endereço da Pousada do Cowboy é: rua Taquari, 778, Mooca, zona Leste de São Paulo. O telefone de reservas é (0xx11) 291-4766. Aceita todos os cartões de crédito. Queen´s Com três tipos diferentes de suítes, o Queen´s Motel é uma boa opção para o Dia dos Namorados. Os quartos possuem sauna a vapor, ducha e teto solar automático. O preço do período de 4 horas varia entre R$ 74,50 e R$ 94,50. O destaque do Queen´s é a suíte Hidrosolar com hidromassagem, ducha e teto solar automático por R$ 94,50. Já a suíte sauna luxo com sauna a vapor e ducha custa R$ 74,50. O Queen´s fica na rua Baronesa de Bela Vista, 101, Aeroporto, zona Sul de São Paulo. O telefone para reservas é (0xx11) 5542-9766. Aceita todos os cartões de crédito. Romain Ville O Romain Ville possui quatro tipos de suítes diferentes, além de copa, cozinha e um mini shopping. Os quartos possuem ducha, hidromassagem, sauna a vapor, cascata e teto solar automático. Os preços variam entre R$ 92,00 e R$ 133,00. Destaque para a suíte Eros com casata, hidromassagem, sauna a vapor, teto solar e dois ambientes por R$ 133,00. Já a suíte star com hidromassagem, sauna a vapor, cama redonda e ducha por R$ 116,00. O motel fica na Avenida Marquês de São Vicente, 1678, Barra Funda, zona Oeste de São Paulo. O telefone para reservas é (0xx11) 3611-3077. Aceita os seguintes cartões de crédito: Dinners, American Express, Sollo, Visa e Redeshop Studio A Com cinco tipos de suítes diferentes, o Studio A possui entre seus serviços pratos da cozinha internacional e uma boate. Nas suítes, os namorados encontram saleta de refeição, jardim de inverno, hidromassagem, sauna a vapor, piscina térmica, pista de dança, bar, geladeira, solarium, espreguiçadeira e som com CD. Os preços variam entre R$ 70,00 e R$ 630,00. Destaque para a suíte Must com garagem dupla, geladeira, hidromassagem gigante, piscina térmica, som com CD, ducha, bar, boate privê com pista de dança e serviço de garçom por R$ 630,00. Já a suíte Hidro sauna com sauna a vapor, saleta de refeição, jardim de inverno, ducha e hidromassagem sai por R$ 88,00. O endereço do Studio A é rua Coronel Euclides Machado, 1023, Freguesia do Ó, zona Norte de São Paulo. O telefone para reservas é: (0xx11) 3931-9000. Aceita todos os cartões de crédito. Scort O Scort Motel possui entre os serviços de seus quartos pista de dança, piscina térmica, solarium com bar, teto solar automático, jardim de inverno, colchão d´água e ducha escocesa. Os preços variam entre R$ 48,00 e R$ 180,00. Destaque para a suite La Residence A, que possui piscina térmica com cascata, hidromassagem, sauna a vapor, som com CD, teto solar automático, pista de dança, frigobar, ducha escocesa e ar condicionado por R$ 180,00. Já a suíte Del Rey com sauna a vapor, hidromassagem, teto solar em forma de pirâmide e jardim de inverno custa R$ 79,00. O Scort fica no quilômetro 19,5 da rodovia Raposo Tavares, Jardim Arpoador, zona Sul de São Paulo. O telefone para reservas é o (0xx11) 3782-0925. Aceita os seguintes cartões de crédito: Mastercard, Visa e Redeshop.