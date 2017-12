Roteiro de presentes para o Natal Comprar presentes de Natal é uma tarefa difícil, principalmente quando se tem uma extensa lista com filhos, parentes, namorado e amigo secreto. O Finanças Pessoais organizou um roteiro que servirá para adequar o melhor presente com o preço ideal para seu bolso. As sugestões estão divididas nas seguintes faixas de preços até R$ 50,00; até R$ 100,00, até R$ 300,00; até 500,00 e até R$ 1.000,00. Presentes até R$ 50,00 Nesta faixa de preço estão as lembranças de final de ano. Existem inúmeras opções de brinquedos. A Máquina de Chicletes da Eliana que ser encontrada por R$ 49,99, na Ri Happy Brinquedos. E a boneca Barbie Doce Aroma é uma das novidades da loja Ikids, podendo ser comprada por R$ 29,00. Se o seu filho não sai da frente do computador, o CD-Rom do Sítio do Pica Pau Amarelo é uma das ofertas do loja de brinquedos virtual 12deoutubro.com.br, sai por R$ 30,00. Adorados pela garotada, os bonecos Pokémon podem ser encontrados na World Kids e custam R$ 43,50 cada. Para namoradas e namorados, os perfumes são sempre boas opções. O feminino Habitat da Payot pode ser encontrado por R$ 37,90. O Femme.com e Homme.com do Boticário custam R$ 39,75 cada. Nas lojas Renner, camisetas e regatas masculinas custam R$ 9,90, e os relógios Condor com pulseira de metal por R$ 49,90 e com pulseira de couro por R$ 39,90. Um bom vinho ou uma cesta de Natal são presentes ideais para amigos e parentes. No site amelia.com.br existem várias cestas em promoção. A Amelia Nacional Clássica com balas, biscoitos, doces, panetone e vinho por R$ 28,90. A cesta Amelia Nacional Premium, com biscoitos, panetones, vinho, champanhe e bombons, sai por R$ 45,90. O vinho italiano Lambrusco Grasparossa (R$ 14,00) e o espumante brasileiro Salton (R$ 15,00) são as ofertas da loja virtual vinhos.com. Presentes até R$ 100,00 Para esportistas, o aparelho de exercício abdominal está por R$ 59,00 no Ponto Frio. Os patins in-line custam R$ 65,00 na loja ikids .com.br. Os românticos podem presentear a amada com um cordão de ouro da Monte Carlo Jóias que custa R$ 57,50 ou brincos de ouro, que custam R$ 60,50. O par de tênis feminino Mizuno Sensation sai por R$ 99,00 na World Tennis. A boneca Meu Bebê da Estrela (R$ 69,00) e o carrinho Mercedes (R$ 89,00) com controle remoto são os brinquedos em oferta das Casas Bahia. Se o seu filho adora games, o game boy com jogos do X-Men é uma das novidades do site submarino.com e sai por R$ 99,00. O game de futebol Fifa 2000 custa R$ 69,00 no Shoptime. Na timexshop.com.br as ofertas de Natal são os relógios Atlantis Indiglo por R$ 96,00 e Iroman Triathlon por R$ 98,00. Nas Lojas Renner, o telefone sem fio da Intelbras custa R$ 99,00. A cesta de Natal da Casa Ricardo, com champanhe francês, 2 vinhos, biscoitos, doces, panetones e patê custa R$ 79,00. Se a opção for por um eletrodoméstico, o mixer e multiprocessador Sanyo custa R$ 96,00 na Master Price. A oferta do Ponto Frio é a batedeira de 5 velocidades da Bleck&Decker, que sai por R$ 57,90. A Loja Camicado oferta uma bombonière de cristal por R$ 67,00. Veja, na matéria a seguir, as sugestões de presentes em até R$ 300, R$ 500 e R$ 1.000,00.