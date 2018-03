Roteiros de ecoturismo para esta Páscoa Os roteiros de ecoturismo são boas opções para quem planeja passar o feriado da Páscoa e Semana Santa junto à natureza. As agências de ecoturismo oferecem pacotes para as pessoas que querem conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza. Roteiros com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Esses programas são planejados para a prática de esportes como rafting, rapel, canyoning, mergulho, escaladas, etc. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças, e também para aqueles que são mais sedentários. As agências de viagens oferecem diversos roteiros para esta Páscoa em várias regiões do País, com preços a partir de R$ 850,00. Confira no quadro abaixo as opções, que incluem destinos como: Bonito (MS), Chapada dos Veadeiros (GO), Praia da Pipa (RN), Brotas (SP) e Pantanal (MS). Veja o que levar para fazer trilhas A escolha do material e do vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. O turista deve sair preparado com roupas leves, confortáveis e que possam ser sujas. Aconselha-se a levar bota, tênis ou sapato já usados, mas com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil, agasalhos e roupas com manga comprida e de tecidos leves, com tactel e lycra. Para comer, o melhor é levar alimentos bem leves, como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e, para beber, bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é essencial na mochila. Consulte também os cadernos de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br, para estar sempre bem informado sobre as novidades da área. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo. Destino Atividades Agência Preços Bonito (MS) Exploração de cavernas, descidas e banhos de cachoeiras, caminhadas e trilhas de bicicleta, rafting e mergulhos. Ambiental (0xx11) 3819-4600 Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote somente parte terrestre de 5 dias com hospedagem com café da manhã e 5 refeições, passeios, guias, seguro de viagem e entrada para a exposição fotográfica no centro cultural de Bonito, a partir de R$ 1.195,00. Pacote aéreo de 5 dias com hospedagem, taxas de embarque, café da manhã, 5 refeições, passeios, guias, seguro de viagem e entrada para a exposição fotográfica no centro cultural de Bonito, a partir de R$ 1.625,00. Brotas (SP) Rafting, rapel, tirolesa, verticália, trekking, escaladas, caminhadas, trilhas ecológicas, cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais. Freeway (0xx11) 5088-0999 Pacote rodoviário de 4 dias que inclui hospedagem com café da manhã, meia pensão (entre almoços e lanches de trilha), transportes locais, passeios, guias, taxas e seguro de viagem, a partir de R$ 850,00. Chapada Diamantina (BA) Cachoeiras, corredeiras, rapel, tirolesa, trekking, passeios para grutas e praias, acampamentos ou pernoites em tocas e cavernas. Freeway (0xx11) 5088-0999 Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote aéreo de 8 dias que inclui traslados, hospedagem com café da manhã, 4 jantares, 2 lanches de trilha e 3 almoços, passeios, guia e seguro de viagem, a partir de R$ 2.150,00 Pacote de 5 dias com taxas de embarque, traslados, hospedagem, meia pensão, kit lanche, caminhada pelo parque nacional, visita à cachoeiras, mochila de Viagem, guias, seguro de viagem e entradas para os atrativos, a partir de R$ 1.400,00 Chapada dos Veadeiros (GO) Piscinas naturais, nascentes de rios, trekking, rapel, cachoeiras, passeios em parques e trilhas ecológicas. Ambiental (0xx11) 3819-4600 Freeway (0xx11) 5088-0999 Pacote aéreo de 5 dias com taxas de embarque, traslados, tirolesa na cachoeira Almécegas, hospedagem, meia pensão, kit lanche, guias, passeios e entradas para os atrativos, a partir de R$ 1.625,00. Pacote de 5 dias com traslados locais, hospedagem com café da manhã, meia pensão (almoços e lanches de trilha), passeios, guia, entradas para os atrativos e seguro de viagem, a partir de R$ 1.390,00. Itacaré (BA) Caminhadas por praias desertas, mergulhos em cachoeiras, piscinas naturais, e visitas ao delta do Rio das Contas com o mar e ao projeto de preservação das tartarugas marinhas. Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote terrestre de 6 dias com todos os transportes terrestres, hospedagem com café da manhã, passeios, guias e seguro de viagem, a partir de R$ 1.425,00. Lençóis Maranhenses (MA) Caminhadas, trilhas, mergulhos, passeio de jipe, cavalgadas, visita ao centro histórico, passeios de barco, passeios em praias, lagoas, manguezais, ilhas e dunas. Freeway (0xx11) 5088-0999 Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote aéreo de 7 dias, que inclui, traslado terrestre e na volta traslado aéreo em vôo mono ou bimotor Barrerinhas - São Luís, 6 noites de hospedagem com café da manhã, passeios de barco, guias, passeios e seguro de viagem, a partir de R$ 2.950,00. Pacote aéreo de 7 dias com hospedagem, taxas de embarque, transportes terrestres, viagem em aeronave mono ou bimotor no trecho São Luís ? Barreirinhas, café da manhã, passeio de lancha nos Lençóis e seguro viagem, a apartir de R$ 2.470,00 Pantanal (MS) Caminhadas e trilhas pela mata, que abriga animais como veados, capivaras e onças, safari fotográfico, passeios de barcos pelos rios e passeio a cavalo. Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote aéreo de 5 dias que inclui transportes para o Refúgio da Ilha, 7 refeições, passeios, guias e seguro de viagem a partir de R$ 1.440,00. Pacote aéreo de 4 dias com taxas de embarque, traslados, hospedagem com pensão completa, passeio a cavalo, saída noturna para observação da vida animal, caminhada, sáfari, mochila de viagem, guias e seguro de viagem, a partir de R$ 1.768,00. Pipa (RN) Cavalgadas, caminhadas, visita à Baía dos Golfinhos, passeios de barco, visitas à praias e mergulho. Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote de 8 dias que com taxas de embarque, traslados, hospedagem com café da manhã, mochila de viagem, guias e seguro de viagem, a partir de R$ 1.888,00.