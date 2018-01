Roteiros de férias nacionais e internacionais Para quem pretende viajar neste período de férias de janeiro de 2002, os pacotes e roteiros nacionais para o Nordeste e Sul do País e para países europeus são os principais destaques. Cidades como Aracajú, Salvador, Macéio, Serras Gaúchas estão entre as mais procuradas pelos turistas neste feriado. Os pacotes custam a partir de R$ 594,00. Entre as viagens internacionais, há pacotes para a Costa Rica, África, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, a partir de US$ 593,00. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de janeiro. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo os quadros de roteiros e preços das viagens para as férias de janeiro. Viagens Nacionais Destino Destino Agências Preços e pacotes Aracajú (SE) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 8 dias com direito a hospedagem, café da manhã, city tour, bolsa e seguro viagem, a partir de R$ 1.153,00 em apartamento duplo. Costa do Sauípe (BA) Stella Barros (0xx11) 5083-8400 Pacote aéreo de 7 noites com direito a hospedagem, traslados, café da manhã e jantar, a partir de R$ 3.057,00 em apartamento duplo. Maceió (AL) CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote aéreo de 7 noites com direito a hospedagem, café da manhã, bolsa de viagem e passeios pelas praias locais por R$ 1.128,00 em apartamento duplo. Natal e praia de Pipa (RN) Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote aéreo de 8 dias, com saídas às sextas, sábados e domingos, com direito a taxa de embarque, hospedagem com café da manhã e seguro de viagem, a partir de R$ 1.345,00. Salvador (BA) Stella Barros (0xx11) 5083-8400 Pacote aéreo de 7 noites com direito a hospedagem, traslados e café de manhã, a partir de R$ 1.753,00 em apartamento duplo. São Luís (MA) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 8 dias com direito a hospedagem, café da manhã, city tour, bolsa e seguro viagem, a partir de R$ 1.417,00 em apartamento duplo. Serras Gaúchas Flytour (0xx11) 3365-1908 Pacote aéreo de 4 dias com direito a hospedagem na Pousada de Gramado com café da manhã, traslados, city tour Gramado e Canela, bolsa e seguro de viagem, a partir de R$ 594,00. Sul do Brasil CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote rodoviário de 11 noites, sendo 1 em Curitiba, 2 em Brusque, 2 em Gravatal ou Imbituba, 1 em Porto Alegre, 3 em Canela ou Gramado e 2 em Fraiburgo com direito a 11 cafés da manhã e 12 refeições custa R$ 1.148,00 em apartamento duplo. Vitória (ES) Flytour (0xx11) 3365-1908 Pacote aéreo de 2 noites com café da manhã, hospedagem, traslados de chegada e saída, city tour, bolsa e seguro de viagem a partir de R$ 594,00. Viagens Internacionais Destino Destino Agências Preços e pacotes África do Sul Teresa Peres Tours (0x11) 3034-4600 Pacote aéreo de 10 dias, incluindo traslados, hospedagem, todas as refeições e bebidas na Reserva de Safari, seguro de viagem, custa US$ 2.174,00. Austrália e Nova Zelândia Teresa Peres Tours (0x11) 3034-4600 Pacote aéreo de 20 dias com direito a hospedagem, café da manhã, passeios com guia acompanhante em espanhol, seguro de viagem, a partir de US$ 4.570,00 em apartamento duplo. Bali (indonésia) Queensberry (0xx11) 3255-0211 Pacote aéreo de 19 dias e 16 noites com direito a hospedagem e passeios em Bali, na Indonésia; Bangkok e Phuket, na Tailândia; Cingapura; e Hong Kong, a partir de US$ 4.776 Chile Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 9 dias com direito a hospedagem, café da manhã e passeio panorâmico pelos principais pontos naturais e culturais, a partir de US$ 1.192,00. Costa Rica Climb Expedições (0xx11) 5542-8166 Pacote aéreo de 7 dias, com saídas às terças, sextas e domingos, com direito a café da manhã e hospedagem, a partir de US$ 1.015,00 em apartamento triplo. Índia e Nepal Queensberry (0xx11) 3255-0211 Pacote aéreo de 15 dias e 13 noites, com saídas às terças, inclui hospedagem, traslados e passeios, custa a partir de US$ 3.333,00 em apartamento duplo. México e Guatemala Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 13 dias com direito a hospedagem, café da manhã, traslados e city tour, a partir de US$ 3.274,00 em apartamento duplo. Nova Zelândia Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote aéreo de 10 dias, com direito a hospedagem com café da manhã, veículo locado, seguro de viagem e entradas para parques custa a partir de US$ 2.212,00. Orlando (EUA) CVC (0xx11) 4979-8700 Tia Augusta (0xx11) 3884-5111 Pacote aéreo de 7 noites, com saídas nos dias 6, 13, e 20 de janeiro, com hospedagem, café da manhã, taxas hoteleiras, guia, seguro de viagem, passeios com ingressos para a Universal Islands of Adventure, Magic Kingdom, Epcot, MGM e Busch Gardens, custa US$ 1.448,00. Pacote aéreo de 6 noites, com saídas de segunda a quinta até o dia 31 de janeiro, com direito a hospedagem, carro locado e seguro de viagem, por US$ 593,00 em apartamento duplo. Patagônia (Argentina) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 11 dias com direito a hospedagem, café da manhã, traslados e passeios, a partir de US$ 1.813,00 em apartamento duplo.