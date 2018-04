Roteiros ecológicos e de aventura para o feriado Quem pretende passar as férias de janeiro em contato com a natureza tem como opção os roteiros de ecoturismo. São pacotes de viagens que reúnem ecologia, biologia, aventura e esportes radicais. O alvo das agências de ecoturismo são aqueles que procuram conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza. Roteiros com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Esses programas são planejados para a prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoning, mergulho, escaladas, etc. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças. As agências de viagens oferecem diversos roteiros em várias regiões do País com preços a partir de R$ 364,00 para os seguintes lugares: Brotas (SP), Ilha do Mel (PR), Ilha do Cardoso (SP) e Trindade (RJ); Veja o material para trilhas A escolha do material e do vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar. Aconselha-se levar bota, tênis ou sapato já usados e com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga comprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, o melhor é levar alimentos bem leves, como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e, para beber, bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é essencial na mochila. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo para o feriado de 25 de janeiro. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo para o feriado de 25 de janeiro. Destino Destino Atividades Agências Preços Brotas (SP) Rafting, cavalgadas, rapel, tirolesa, trilhas ecológicas, cachoeiras, arvorismo, bóia-cross, canyoning e caminhadas. FreeWay Adventures (0xx11) 5088-0999 AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Pacote rodoviário de 2 noites, com direito a hospedagem com café da manhã, 3 lanches de trilha e 3 refeições, equipamentos para o rafting, rapel e tirolesa, guia e seguro contra acidentes custa R$ 495,00. Pacote rodoviário de 25 a 27 de janeiro com hospedagem, café da manhã, 3 lanches de trilha, 3 refeições, taxas de manutenção, equipamentos para o rafting, rapel e tirolesa, guias e seguro contra acidentes a partir de R$ 495,00 Foz do Iguaçu (PR) Visita à Usina Hidroelétrica de Itaipu e ao Macuco Safári, passeio de botes de borracha motorizados pelas quedas d?água, passeios de jipe ou à pé, um belo trecho de floresta virgem rica em árvores seculares, pássaros e animais. Ambiental Turismo (0xx11) 3819-4600 Pacotes aéreos de 3 ou 4 dias, com direito a hospedagem com café da manhã, transportes terrestres, passeios citados, guias e seguro de viagem a partir de R$ 880,00. Ilha do Cardoso (SP) Caminhadas e trilhas na Mata Atlântica, passeios a praias desertas, passeio de escuna, observação de golfinhos, banhos de cachoeira e em piscinas naturais de pedra. Chão Nosso (0xx11) 3862-0210 Pacote rodoviário entre os dias 24 e 27 de janeiro, com direito a hospedagem com pensão completa, lanche para caminhada, monitor e biólogo, apostila com informações gerais, guia local, seguro contra acidentes pessoais e perda de bagagem sai por R$ 450,00. Ilha do Mel (PR) Passeio de trem na Serra da Graciosa, passeios em trechos da Mata Atlântica, visitas à praias Farol das Conchas, Baía de Paranaguá, caminhadas e trilhas Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Special Way (0xx11) 3064-3505 Pacote rodoviário de 5 dias com hospedagem em pensão completa, guias e seguro de viagem e preços a partir de R$ 437,00. Pacote rodoviário de 3 noites, que inclui hospedagem em apartamento duplo, café da manhã e almoço, passeios, guias e seguro de viagem, a partir de R$ 364,00 Ilha Grande (RJ) Travessias, envolvendo caminhadas por praias desertas, trilhas em meio à Mata Atlântica, trekking e passeios em costões rochosos. Terra Mater (0xx11) 3141-0436 AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Pacote rodoviário de 24 a 28 de janeiro, com direito a barracas, taxas de acampamentos, pensão completa, barco, guias e seguro de viagem, por R$ 390,00 ou 3 parcelas de R$ 130,00. Pacote rodoviário de 24 a 28 de janeiro, que inclui barracas, taxas de acampamento, pensão completa, guias e seguro de viagem, por R$ 390,00. Serra da Bocaína (SP) Passeio pela Mata Atlântica, em alturas superiores a 1,8 mil metros. Rios, cachoeiras e mirantes compõem a paisagem. FreeWay Adventures (0xx11) 5088-0999 Pacote rodoviário de 4 dias, com direito a hospedagem, pensão completa, transportes locais fora-de-estrada, passeios, guias e seguro de viagem, sai por R$ 449,00. Serra do Cipó (MG) Caminhadas e trilhas pelo Parque Nacional Serra do Cipó, cachoeiras e riachos. Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote aéreo de 24 a 27 de janeiro, que inclui hospedagem, traslados e passeios, 3 cafés da manhã, 1 lanche de trilha e 2 almoços, taxas de entrada das atividades, guias e seguro contra acidentes pessoais, a partir de R$ 666,00. Socorro (SP) Caminhadas, trilhas, riachos, passeio de jipe, rapel, bóia-cross, rafting e descidas de rios. Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 Pacote rodoviário de 3 dias com hospedagem em regime de meia-pensão, equipamentos básicos necessários para as atividades, guias e seguro de viagem a partir de R$ 396,00 Trindade (RJ) Passeios às praias de Trindade, trilhas em meio à Mata Atlântica com cachoeiras e mirantes naturais, de onde se avista as ilhas de Angra e Parati. Special Way (0xx11) 3064-3505 Pacote rodoviário de 25 a 27 de janeiro com hospedagem, café da manhã, lanche de trilha ou almoço e jantar, passeios, guias e seguro de viagem a partir de R$ 395,00.