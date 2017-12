Roteiros internacionais nas férias de julho Parques e cidades históricas no exterior são uma boa opção para as férias de julho. As operadoras de turismo estão oferecendo pacotes para todas as partes do mundo, basta escolher seu roteiro preferido. Confira abaixo alguns pacotes pesquisados pela Agência Estado em algumas agências de viagens paulistas. Quem gosta de aventura pode escolher safáris africanos ou mergulhos nas ilhas de Cozumel, no México ou no Hawai. Já para quem gosta de pesquisar ou conhecer novas culturas, um passeio pelas civilizações antigas da Europa, Índia, Egito e Nepal são opções exóticas e interessantes. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de julho. Consulte também os cadernos de turismo do Estado, que sai toda terça-feira, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Ambiental Turismo - (0xx11) 3819-4600 Quênia e Tanzânia - Para quem gosta de aventura e reservas naturais, o pacote para as reservas da Quênia e Tanzânia, no continente africano, é uma boa opção. O roteiro inclui 15 dias de safári no Masai Mara, na Cratera de Ngorongoro, no Lago Manyara, na Reserva Natural Samburu e no Parque Nakuru. O pacote aéreo de 15 dias com hospedagem com pensão completa, guias especializados, seguro de viagem e traslados custa US$ 4.495,00. África do Sul e Uganda - Roteiro conhecido como a viagem à montanha dos gorilas. Trata-se de um pacote de 11 dias combinado entre Joanesburgo, capital da África do Sul e as reservas de gorilas de Uganda. O turista poderá visitar e conhecer de perto a famosa reserva africana, com cerca de 600 gorilas. O roteiro aéreo que inclui hospedagem com meia-pensão, traslados, passeios, guias especializados e entradas para os parques custa US$ 3.835,00. Botsuana e Zimbábue - Pacote de 15 dias entre dois países africanos ricos em fauna nativa. O turista poderá conhecer as cataratas de Victoria, no Zimbábue, e o Delta do Okavango, em Botsuana. O destaque é o Parque Nacional Chobe, considerado a região mais selvagem e de maior concentração de fauna nativa em liberdade do continente africano. O roteiro aéreo custa US$ 3.890,00 e inclui traslados, hospedagem com pensão completa, estrutura de acampamento em dia de safári, passeios e guias especializados. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 5571-2525 Costa Rica - Localizada na América Central, a Costa Rica é um país que possui em seu roteiro de viagem diversas opções de esportes radicais com rafting, bungee jump, surf, mergulho, caminhadas e passeios de bicicleta. O turista pode desfrutar também de praias desertas, vulcões e cachoeiras. Os pacotes de 7 dias no mês de julho custam a partir de US$ 1.133,00 e inclui transporte aéreo, hospedagem com café da manhã, traslados, aluguel de carro Suzuki e guias locais. Trilha Inca e Machu Picchu (PER) - Roteiro preparado para os aventureiros. No Peru, o turista poderá percorrer a trilha Inca e descer as corredeiras do rio Urubamba praticando rafting. A viagem também inclui passeios com direito a paisagens de montanhas nevadas, lagos, vilarejos exóticos, cidades históricas, sítios arqueológicos e visitas as cidades de Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu. O pacote aéreo de 10 dias, com saída prevista para o dia 13 de julho, custa US$ 1.429,00 e dá direito aos traslados, hospedagem em hotel com categoria turística com café da manhã, pensão completa durante a trilha Inca e guias especializados. Santiago da Compostela (ESP) - Região da Espanha conhecida pelos seus mosteiros e catedrais construídos nos séculos IX, XI e XII. Neste pacote, o turista participará da missa dos peregrinos na catedral de Santiago e durante a peregrinação encontrará rios de águas cristalinas, vales, bosques, castelos, mosteiros e catedrais antigas. A viagem de 38 dias com parte aérea, hospedagem com café da manhã e credencial de peregrino custa a partir de US$ 1.182,00 e pode ser parcelada em até 3 vezes sem juros. Travessia de bicicleta na Europa - Passeios de bicicleta de 7 dias programado para atravessar as cidades históricas da Europa. O roteiro vai de Praga, capital da República Tcheca, até Viena, capital da Áustria. O turista conhecerá através de suas pedaladas pequenos vilarejos e cidades de interesse religioso, cultural e histórico. Durante a travessia, os viajantes poderão realizar atividades de degustação de vinho em vinícolas e visitas a antigos castelos e mosteiros. O pacote aéreo com direito a guias especializados, apoio de um veículo pra transporte de bagagem, bicicleta equipada, hospedagem em hotéis categoria luxo com café da manhã, 4 almoços, 4 jantares, taxa de entrada em museus e sítios históricos, custa a partir de US$ 2.975,00. Gat One - (0xx11) 3171-0474 Disney - Localizado nos Estados Unidos, o parque de Walt Disney é uma das opções mais procuradas nas férias de julho. O roteiro também inclui passeios para os seguintes parques: Epcot Center, Animal Kingdom, MGM Studios, Magic Kingdom, Universal Studios e Bush Gardens. Entre as atividades, o destaque é para o café da manhã com os personagens Disney. O pacote aéreo com hospedagem com café da manhã, tour de compras em Orlando, serviço de tesouraria para menores, seguro de viagem e guias especializados custa a partir de US$ 2.041,00 em apartamento duplo e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Maktour - (0xx11) 3819-0055 Las Leñas - Localizado a mil quilômetros de Buenos Aires, capital da Argentina na província de Mendonza, Las Leñas é conhecida por seu centro de esqui. O centro possui 75 quilômetros de pistas de esqui. O turista pode alugar motos de neve, quadriciclos e trenós para participar de passeios nas montanha locais. À noite, o centro terá shows musicais, jogos e concursos organizados pelos hotéis da região. O pacote aéreo com hospedagem com meia-pensão, traslados, taxas locais, guias especializados e seguro de viagem custa a partir de US$ 1.460,00 em apartamento duplo. Queensberry - (0xx11) 255-0211 África Express - Pacote de 8 dias nas principais cidades da África do Sul. O turista conhecerá Joanesburgo, Sun City e Cidade do Cabo. Entres as atividades estão programados safáris em jipe ou balão de ar quente pela reserva de animais de Pilanesberg. O pacote aéreo custa a partir de US$ 1.495,00 em apartamento duplo e inclui hospedagem com café da manhã, bolsa de viagem, traslados e franquia de bagagem. Civilizações Antigas - Roteiro entre as cidades históricas e monumentos que representam as civilizações antigas. O turista vai passar por cidades como Roma e Milão (Itália), Atenas (Grécia), Cairo (Egito), Jerusalém e Tel-Aviv (Israel) e Istambul (Turquia). Os destaques das atividades são um dia de cruzeiro pelas ilhas gregas e visita ao templo de Zeus em Atenas, visita as pirâmides e as esfinges no Egito e excursão pelo Mar Morto pelas mesquitas em Jerusalém. O pacote de 23 dias, com saída prevista para o dia 11 de julho, custa a partir de US$ 5.871,00 e inclui hospedagem com café da manhã, transportes durante toda a viagem, 1 almoço na Grécia, 2 almoços na Turquia, traslados, taxas de hotel e de serviço, seguro de viagem e guias especializados. Índia e Nepal - Passeio que inclui visitas as cidades de Delhi (Índia) e Kathmandu (Nepal), ao palácio dos Ventos, o Taj Mahal. Além disso o turista poderá visitar museus arqueológicos, templos e realizar uma excursão de barco no sagrado rio Ganges. O roteiro de 16 dias está custando a partir de US$ 3.289,00 e inclui passagens aéreas, franquia de bagagem de 20 quilos, hospedagem com café da manhã, 1 jantar com show de danças em Kathmandu, taxas de hotéis e serviços, seguro de viagem e guias especializados. Panexpress - (0xx11) 3154-0100 Cancun - Cidade mexicana localizada no Mar do Caribe, Cancun é um dos lugares mais procurados entre os turistas que gostam de praia e clima tropical. O pacote de seis dias com hospedagem com café da manhã, traslados, guias especializados e seguro de viagem custa a partir de US$ 1.170,00 em apartamento triplo. O preço à vista em reais custa R$ 2.703,00 ou em 3 vezes de R$ 901,00. As saídas, todas as quartas, sextas e sábados, estão programadas entre os dias 07 e 27 de julho. Tia Augusta - (0xx11) 3884-5111 Disney World - Viagem que encanta crianças e adolescentes, a visita ao parque de diversões mais famoso do mundo, o Disney World, é uma das opções para as férias de julho. O roteiro inclui visitas ao MGM Studios, Wet´n Wild, parque temático da Universal Studios, Busch Gardens e jantar no Planet Hollywood, além de passeio em todos os brinquedos da Disney e show do Mickey Mouse. O pacote aéreo de 12 dias, com saídas previstas entres os dias 1 e 24 de julho, inclui hospedagem com café da manhã, seguro e kit de viagem, guias especializados sai a partir de US$ 1.511,00 Califórnia - Visita de 16 dias às cidades de Los Angeles, San Diego, San Francisco e Las Vegas. O roteiro tem atividades como: visita ao teatro Chinês, Berverly Hills, calçada da fama, Califórnia Adventure, cassinos de Las Vegas, além das ruínas de Grand Canyon.. O pacote aéreo com direito guia especializado, seguro e kit de viagem, city tour em todas as cidades do programa e hospedagem com café da manhã custa a partir de R$ 2.556,00. Vectra Travel - (0xx11) 3816-0509 Cozumel - Localizada no Caribe, Cozumel é considerado um dos melhores pontos de mergulho do México. No roteiro, estão à disposição de quem gosta de aventura mergulhos em cavernas. O roteiro é ideal para mergulhadores, com mergulhos em águas de correnteza leve e em praias à noite. O pacote aéreo de 8 dias custa a partir de US$ 1.475,00 e inclui hospedagem com café da manhã, 5 dias de mergulho com 2 cilindros e equipamentos de mergulho, taxas e serviços no hotel. Havaí - Paraíso dos surfistas, o Havaí é uma das ilhas mais famosas do mundo, conhecidas por suas praias e mares que abrigam mais de 450 espécies marinhas. No roteiro estão atividades como passeio de barco, caminhadas a praias e mergulhos nos mares da ilha. O pacote de 8 dias custa a partir de US$ 1.860,00, em apartamento duplo, e inclui hospedagem com café da manhã, aluguel de carro econômico (1 carro por apartamento), 5 dias de mergulho, guias especializados e taxas e serviços do hotel.