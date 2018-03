Roteiros nacionais e internacionais de Páscoa Quem planeja fazer uma viagem mais longa neste feriado tem várias opções de roteiros nacionais e internacionais. Cidades do Nordeste e do Sul são os destaques dos destinos nacionais, com roteiros aéreos e rodoviários que custam a partir de R$ 388,00. O turista pode viajar para cidades como Camboriú, Foz do Iguaçu, Gramado, Fortaleza, Maceió e Natal. Já entre os roteiros internacionais, os destaques são os roteiros para Londres, Roma, Buenos Aires, Patagônia e para às ilhas Tahiti, Moorea e Bora Bora , em pacotes que custam a partir de US$ 299,00. Veja abaixo os quadros de roteiros e preços das viagens para este feriado. Roteiros nacionais Destino Agência Pacote Camboriú (SC) CVC (0xx11) 4979-8410 Pacote rodoviário de 4 noites que inclui hospedagem, ida e volta em ônibus com serviço de bordo e guia acompanhante, 4 cafés da manhã e 5 refeições, Passeios a Curitiba, Florianópolis, Camboriú, Blumenau e ao Parque Beto Carrero World (não inclui ingressos) a partir de R$ 388,00 em apartamento triplo. Costa do Sauípe (BA) Teresa Peres Tour (0xx11) 3365-4000 Pacote aéreo de 4 noites com hospedagem, traslados, café da manhã e jantar, a partir de R$ 3.145,00, em apartamento duplo. Fortaleza (PE) CVC (0xx11) 4979-8410 Pacote aéreo de 7 noites com hospedagem, café da manhã, traslados, city tour; passeio ao Beach Park (sem ingresso no Aquapark) a partir de R$ 1.298,00, em apartamento triplo. Foz do Iguaçu (PR) Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote aéreo de 4 noites com hospedagem, café da manhã, traslados e tour nas cataratas brasileiras, a partir de R$ 811,00, em apartamento duplo. Gramado (RS) Teresa Peres Tour (0xx11) 3365-4000 Pacote aéreo de 4 noites com hospedagem, traslados, café da manhã e tour da Uva e Vinho com almoço, a partir de R$ 1.615,00, em apartamento duplo. Maceió (AL) Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote aéreo de 4 noites com hospedagem com café da manhã, traslados, city tour e visitas ao litoral Sul, a partir de R$ 1.334,00. Natal (RN) e Fernando de Noronha (PE) CVC (0xx11) 4979-8410 Pacote aéreo de 7 noites com hospedagem, café da manhã, traslados city tour, passeio de buggy nas dunas de Ginipabu, caminhada histórica, passeio de barco e kit Ibama sai a partir de R$ 2.178,00, em apartamento triplo. Saídas previstas para os dias 19 e 20 de abril. Porto Seguro (BA) CVC (0xx11) 4979-8410 Pacote aéreo de 7 noites com hospedagem, café da manhã, traslados, city tour; festa noturna no centro de lazer Tôa-Tôa a partir de R$ 878,00. Roteiros internacionais Destino Agência Pacote Barcelona (ESP) Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote aéreo de 5 noites de hospedagem, café da manhã, seguro de saúde e bagagem, a partir de US$ 922.00, em apartamento duplo. Buenos Aires Agaxtur (0xx11) 3067-0900 Pacote aéreo entre os dias 19 e 21 de abril com hospedagem, café da manhã, city tour, seguro viagem, guia, a partir de US$ 299,00. Londres (ING) Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote de 5 noites de hospedagem, café da manhã, seguro de saúde e bagagem, a partir de US$ 1.124.00, em apartamento duplo. Machu Pichu (BOL) Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote aéreo de 6 dias que inclui hospedagem, café da manhã, passagens de trem, passeios; ingressos dos passeios com entrada, seguro de viagem e guias locais, a partir de US$ 1.059,00. Patagônia (ARG) Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote aéreo de 10 dias que inclui hospedagem, passeios, 7 café da manhã, 3 jantares e 2 box lunch, guias e seguro de viagem, a partir de US$ 1.410,00 Roma (ITA) Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote aéreo de 05 noites de hospedagem, café da manhã, seguro de saúde e bagagem, a partir de US$ 1.085, em apartamento duplo. Santiago (CHI) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 4 dias incluindo hospedagem, traslados e city tour, a partir de U$ 522,00, em apartamento duplo. Ilhas Tahiti, Moorea, Bora Bora CVC (0xx11) 4979-8410 Pacote aéreo de 9 noites com hospedagem de uma noite em Santiago com café da manhã, uma noite em Papeete; 3 noites em Moorea; e 3 noites em Bora Bora, traslados e guias, a partir de US$ 2.378,00.