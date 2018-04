Roteiros nacionais e internacionais para o feriado Para o turista que pretende viajar neste último feriado prolongado do ano, seguem abaixo alguns roteiros nacionais e internacionais. Cidades do Nordeste são os destaques dos destinos nacionais, que podem ser encontrados a partir de R$ 448,00. O turista pode viajar para cidades como Porto Seguro (BA), Fernando de Noronha (PE), Caldas Novas (GO), Porto de Galinhas (PE) e Poços de Caldas (MG). Já entre os roteiros internacionais, destaque fica para Orlando, nos Estados Unidos, onde o turista paga US$ 655,00 e tem direito a uma semana de carro e seguro de viagem. Outros destinos são: Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Punta Del Leste (Uruguai) e Santiago (Chile). Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo os quadros de roteiros e preços das viagens para este feriado. Roteiros Nacionais Destino Destino Agência Pacote Caldas Novas (GO) CVC (0xx11) 3887-8322 Pacote rodoviário de 5 dias com direito a hospedagem, com 4 cafés da manhã, 7 refeições e passeios para piscinas de águas naturais e pela cidade custa a partir de R$ 458,00 em apartamento triplo. Fernando de Noronha (PE) Stella Barros (0xx11) 5083-8400 Pacote aéreo de 7 dias que inclui traslados, hospedagem café da manhã, seguro de viagem, kit viagem a partir de R$ 1.963,00. Fortaleza (CE) CVC (0xx11) 3887-8322 Pacote aéreo de 5 dias com hospedagem, café da manhã, guia e visita ao Beach Park custa a partir de R$ 1.078,00 em apartamento triplo. Poços de Caldas (MG) CVC (0xx11) 3887-8322 Pacote rodoviário de 5 dias com direito a hospedagem, 4 cafés da manhã, 7 refeições, e passeios para pontos turísticos da cidade como Véu das noivas, Country Club, Cristaleria São Marcos, Recanto Japonês e Fontes dos Amores. O pacote custa a partir de R$ 448,00 em apartamento triplo. Porto de Galinhas (PE) Stella Barros (0xx11) 5083-8400 Pacote aéreo de 7 dias que inclui traslados, hospedagem e café da manhã a partir de R$ 1.501,00. Porto Seguro (BA) Fênix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 5 dias incluindo traslados, 4 noites de hospedagem com café da manhã e city tour por R$ 755,00, em apartamento duplo. Roteiros internacionais Destino Destino Agência Pacote Buenos Aires (Argentina) Fênix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 3 dias incluindo traslados, 2 noites de hospedagem em hotel de categoria turística com café da manhã, city tour. O preço por pessoa, em apartamento duplo é de US$ 252.00. Orlando (Estados Unidos) Stella Barros (0xx11) 5083-8400 Pacote aéreo de 8 dias que inclui aluguel de carro compacto com seguro, hospedagem em hotel de categoria turística, café da manhã e seguro de viagem. A partir de US$ 655,00. Paris (França) Stella Barros (0xx11) 5083-8400 Pacote aéreo que inclui traslados, hospedagem, café da manhã, seguro de viagem, taxas do hotel e gorjetas. A partir de US$ 1.646,00. Punta Del Leste (Uruguai) Delfina Tour (0xx11) 5535-1915 Pacote aéreo de 2 noites com direito a traslados, hospedagem, café da manhã e cartão de assistência custa US$ 489,00 em apartamento duplo. Santiago (Chile) Fênix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 4 dias incluindo traslados, 3 noites de hospedagem em hotel de categoria turística com café da manhã, impostos e taxas, passeio panorâmico pela cidade, passeio a Viña del Mar e Valparaiso e tour de compras. O preço por pessoa, em apartamento duplo, a partir de US$ 622.00.