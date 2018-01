Roteiros nacionais e internacionais para o réveillon Quem planeja fazer uma viagem mais longa neste Natal e réveillon tem várias opções de roteiros nacionais e internacionais. Cidades do Nordeste são os destaques dos destinos nacionais, com roteiros que custam a partir de R$ 868,00. O turista pode viajar para cidades como Belém (Pará), Rio de Janeiro, Porto Seguro e Costa do Sauípe (Bahia). Já entre os roteiros internacionais, os destaques são os roteiros para Paris (França), Buenos Aires (Argentina) e Sydney (Austrália). Veja abaixo os quadros de roteiros e preços das viagens para este final de ano. Roteiros nacionais Destino Agência Pacote Belém e Ilha de Marajó Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote aéreo de 4 noites de hospedagem em apartamento duplo. Inclui passagem aérea, traslados, city tour, visita a fazenda de búfalos em Marajó e praias sai a partir de R$ 2.763,00. Comandatuba Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 7 noites, incluindo passagens aéreas, traslados, café da manhã, almoço, jantar e bebidas não alcoólicas durante as refeições. Sai R$ 5.945,00 por pessoa, em apartamento duplo, com saídas nos dias 26 e 27 de dezembro. Costa do Sauípe Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 7 noites de hospedagem no Sofitel Costa do Sauípe, incluindo passagens aéreas, traslados, café da manhã e jantar e ceia especial de réveillon. O preço por pessoa em apartamento duplo é de R$ 4.865,00 para saída dia 28 de dezembro. Fortaleza Stella Barros (0xx11) 5085-5520 Pacote aéreo de 7 noites que inclui sete cafés da manhã, seguro de viagem, taxas de hotel e passeios, a partir de R$ 1.331,00. Porto Seguro AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Pacote aéreo de 8 dias que inclui city tour, passeios opcionais à Arraial D´Ajuda e Trancoso, transporte aéreo, traslados em Porto Seguro, hospedagem, meia pensão e guia. Sai por R$ 1.329,45, ou 4 vezes de R$ 332,36, em apartamento duplo. Rio de Janeiro CVC (0xx11) 4979-8700 Pacote aéreo de 4 noites que inclui hospedagem com café da manhã, traslados e passeios, a partir de R$ 868,00. São Luís Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote aéreo de 7 noites de hospedagem com café da manhã em apartamento duplo, passagem aérea, traslados, tour pelo Parque Nacional dos Lençóis, Pequenos Lençóis de lancha e caminhada pelas dunas até Mandacaru. A partir de R$ 3.166,00 Roteiros internacionais Destino Agência Pacote Buenos Aires (ARG) Fenix (0xx11) 3255-4666 Pacote aéreo de 4 dias de viagem, incluindo passagens aéreas, traslados, passeio panorâmico pela cidade e café da manhã. O preço por pessoa em apartamento duplo é de US$ 256,00, com saídas dia 29 e 30 de dezembro. Cancun (MEX) Nascimento Turismo (0xx11) 3156-9944 Pacote aéreo de 7 noites de hospedagem com café da manhã em apartamento duplo, passagem aérea, traslados, city tour e seguro saúde, a partir de US$ 1.469,00, com saída em 28 de dezembro. Paris (FRA) Stella Barros (0xx11) 5085-5520 Pacote aéreo de 6 noites que inclui hospedagem com café da manhã, traslados e seguro de viagem, a partir de US$ 1.173,00. Punta del Este (URU) Fenix (0xx11) 3255-4666 São dois roteiros aéreos. O primeiro com 6 dias de viagem, inclui traslados, café da manhã e passeio panorâmico, custa US$ 632,00 por pessoa em apartamento duplo. O segundo, com 7 noites de hospedagem, inclui traslados, passeio panorâmico e café da manhã, e sai US$ 709,00 por pessoa em apartamento duplo. Sydney (AUS) Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote de 16 dias com pensão completa, acampamento em comunidade aborígine, passeios em Coober Pedy, Ayers Rock, Olgas e Kings Canyon Katherine George, parques nacionais Kakadu e Litchfield, vôo de helicóptero sobre o interior e escaladas. A partir de US$ 764,00. Os bilhetes aéreos não estão incluídos. O pacote está disponível apenas para a parte terrestre. Leia mais Roteiros de ecoturismo para o final do ano Viaje para o campo durante as festas de fim de ano Spa é opção para entrar em forma neste final de ano Cuidados na contratação de pacotes turísticos.