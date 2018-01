Rótulo de transgênico é alvo de ação na Justiça O Ministério Público Federal, em mais uma disputa com fabricantes de produtos transgênicos, pretende impedir que rótulos de alimentos geneticamente modificados, tal como propõe o governo, cheguem às prateleiras a partir do ano que vem. Em ação civil pública, a procuradora Eliana Torelly solicitou à Justiça a suspensão do decreto, sancionado mês passado pelo Palácio do Planalto, que libera os fabricantes de informarem sobre produtos feitos de ingredientes com índice de alteração transgênica inferior a 4%. "O consumidor tem, no mínimo, direito de ser informado sobre o que está comprando", afirmou a procuradora. Eliana alega que, bom ou ruim para a saúde, qualquer porcentual de gene modificado deve estar especificado nas embalagens. Segundo a proposta do governo, a margem não é aplicada ao peso total do produto, mas a cada ingrediente que o compõe. De acordo com Eliana, o decreto de rotulagem contraria três artigos do Código de Defesa do Consumidor, o qual garante direitos de informações sobre todos os aspectos do produto. O texto do Ministério Público sustenta que o decreto de rotulagem fere até mesmo direitos de expressão religiosa e cultural. A Advocacia-Geral da União informou que se pronunciará a respeito da ação quando for oficialmente comunicada pela Justiça.