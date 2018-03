Roubini diz que 'carry trade' durará no mínimo mais 6 meses

Falando a investidores em Nova York, Roubini, da RGE Global Monitor, disse que o dólar norte-americano irá eventualmente recuperar parte de suas perdas, mas apenas em "seis a 12 meses a partir de agora, não tão cedo".

Como resultado, as operações de "carry trade", nas quais investidores tomam empréstimos a juros reduzidos no curto prazo --neste caso, no dólar norte-americano-- para comprar títulos de rendimentos maiores em outros mercados, continuarão a sustentar preços por mais algum tempo.

"Uma correção deve acontecer, mas o risco de uma correção é mais no médio do que no curto prazo", disse Roubini em um evento organizado pelo Conselho das Américas.

Enquanto isso, os países em desenvolvimento, como o Brasil, devem reforçar o controle de capital para reduzir a grande quantidade de investimentos estrangeiros, que têm impulsionado suas moedas, afirmou.

(Reportagem de Walter Brandimarte)